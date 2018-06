“A medio plazo me preocupa el proteccionismo, no nos permite crecer”

Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, habla de los problemas que tiene la actualidad económica global, con especial atención al proteccionismo.



Forcada asegura que “lo veo mal, el viernes tenía buena pinta todo esto, se cerraban cosas como el tema político en Italia y la OPEP. Pero hemos visto el problema en Alemania y tres miembros de la OPEP que dicen que no quieren aumentar la produccción cuando es necesario. El petróleo acabará cayendo”.



“El tema de la inmigración en Alemania está teniendo consecuencias, y consecuencias políticas”

“Cuando crees que el mercado va a empezar a normalizarse, surgen otros problemas nuevos y es un poco frustrante. El tema de la inmigración en Alemania está teniendo consecuencias, y consecuencias políticas. Y sería peocupante que por esto el Gobierno acabe disolviéndose, y esto me preocupa a corto plazo, a medio plazo me preocupa el proteccionismo, que no nos permite crecer”.

Además, “me arriesgaría a decir que aquí hay que comprar un poquito más porque la segunda parte del año no va a ser mala. En Alemania yo no creo que vaya a haber una crisis de gobierno que acabe en elecciones. El proteccionismo con China Estados Unidos lo va a limitar a los 50.000 millones”.