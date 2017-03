¿Qué hace a las empresas emigrar de Londres a Madrid?

Se viene hablando desde hace tiempo de “ventajas fiscales” para atraer las empresas de Londres a Madrid. ¿Por qué esas ventajas no se extienden también a empresas de otros países o, incluso, a las españolas?

De ello hemos hablado con Daniel Lacalle, director de inversión de Tressis Gestión, quien ha explicado: “Si la Comunidad de Madrid o el Estado decide dar ventajas fiscales, las ventajas fiscales no se dan por nacionalidad, nunca se ha hecho. Serían ventajas fiscales no para las empresas que trasladen parte de su actividad de Reino Unido a España, sino para la inversión en general. Las ventajas fiscales no se dan porque eso sería un privilegio. Si se van a hacer ventajas fiscales, que de momento no se contemplan porque no es algo en lo que nosotros salgamos negativamente con respecto a otros países, no sería exclusivamente para las empresas del Brexit, sería para todo el mundo”.