EPA102 BIRMINGHAM (REINO UNIDO), 11/07/2016.- La ministra británica de Interior, Theresa May, durante el lanzamiento de su campaña en el Austin Court de Birmingham, Reino Unido, hoy, 11 de julio de 2016. La candidata May será "formalmente" proclamada líder del Partido Conservador británico y primera ministra del Reino Unido una vez se haya reunido el comité 1922 del grupo parlamentario "tory", declaró hoy su presidente, Graham Brady. May, de 59 años, se ha convertido en la única candidata al liderazgo conservador y la jefatura del Gobierno tras la dimisión de su única rival, Andrea Leadsom, que hoy se retiró de la contienda al considerar que no tenía suficiente apoyo dentro del grupo parlamentario. EFE/CHIRS RADBURN PROHIBIDO SU USO EN REINO UNIDO E IRLANDA