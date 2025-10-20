El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en una jornada de trabajo con el equipo provincial del partido, en el marco de sus viajes por las distintas provincias españolas

Abascal ve los PGC «condenados al fracaso» tras presentarlos «sin hablar con la oposición»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que “unas cuentas que se presentan sin hablar con la oposición están condenadas al fracaso”, en relación al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 que fue dado a conocer la semana pasada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Así lo expuso Abascal esta tarde en su visita a Segovia, donde expresó que se trata de unas cuentas “de quienes no tienen ninguna voluntad de aprobarlos, sino de justificar un discurso político”.

“En algunas comunidades se han logrado sacar adelante los presupuestos por ser aceptadas algunas de las medidas solicitadas por Vox, pero no es el caso de Castilla y León”, por lo que, sentenció, “parece que no tienen ninguna voluntad de aprobarlos”.

Con ello, se dirigió al Partido Popular y señaló que “es sorprendente que aún se piensen que tienen derecho sobre nosotros y que hay algún tipo de chantaje para votar a favor de medidas que nos planteen”. “No queremos imponer nuestro planteamiento, pero no se puede seguir maltratando y faltando el respeto a los votantes”, remarcó.

Por último, el líder nacional de Vox insistió en su deseo de que las elecciones autonómicas sean convocadas, así como en el resto de lugares donde se está gobernando en minoría, quien dejó claro que las elecciones generales «deberían haber sido convocadas hace mucho tiempo”, sentenció.