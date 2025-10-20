ACOR confía en superar el millón de toneladas de remolacha en las casi 10.000 hectáreas contratadas

ICAL

Acor dio hoy el pistoletazo de salida a la campaña remolachera 2025-26 con la previsión de molturar la producción procedente de 9.995 hectáreas contratadas con socios de la Cooperativa y superar el millón de toneladas recogidas. La cooperativa afronta esta campaña con optimismo y confía en que marque el regreso a la normalidad en rendimientos y polarización, tras varios ejercicios condicionados por la meteorología y sanidad del cultivo, según un comunicado recogido por Ical.

La riqueza analizada en las primeras 5.300 toneladas recepcionadas supera el 17,5 por ciento, un punto más que la anterior campaña. De mantenerse estos datos, con las casi 10.000 hectáreas contratadas, Acor se situaría por encima del millón de toneladas de remolacha. Valladolid lidera la cifra de superficie contratada, con 3.109 hectáreas, casi un tercio del total, seguida de Burgos (1.350), León (1.182) y Palencia (1.001). Por debajo del millar se encuentran Ávila (991 hectáreas), Zamora (601), Salamanca (566), Segovia (462) y Soria (214), además de Álava, fuera de la Comunidad, con 519.

El presidente de la cooperativa, Jesús Posadas, destacó el buen comienzo de la recepción y los resultados preliminares obtenidos: “Los primeros análisis nos muestran que volvemos a tener una campaña normal en polarización y rendimientos. Es una buena noticia que refuerza la confianza en la estabilidad del cultivo y el trabajo de nuestros socios. Hablamos de un volumen que probablemente supere el millón de toneladas de remolacha”.

Posadas subrayó además que el compromiso de Acor es “seguir garantizando la rentabilidad de los socios y apostar por la modernización constante de la fábrica”. En esta campaña, el desarrollo de la remolacha ha estado marcado por el retraso de las siembras, que se efectuaron con unas tres o cuatro semanas de demora respecto al calendario habitual, debido a las abundantes precipitaciones de marzo, que coincidieron con el periodo de preparación del terreno y las fechas tradicionales de siembra.

A pesar de ese inicio complicado, el mes de julio fue moderado en temperaturas, lo que favoreció un desarrollo vegetativo normal. Sin embargo, las altas temperaturas de la primera quincena de agosto, tanto diurnas como nocturnas, “podrían haber afectado a la acumulación de sacarosa en la raíz”. A partir de mediados de agosto, las condiciones se suavizaron y, unido al óptimo estado sanitario del cultivo, la remolacha ha mostrado un crecimiento notable en peso y polarización durante las últimas semanas.

Inicio de campaña y perspectivas

Las empresas de arranque comenzaron hace unas semanas a trabajar en las distintas zonas, donde se acumula remolacha suficiente para garantizar el abastecimiento de la fábrica durante los primeros días de molturación. “Los resultados de las muestras son positivos y, aunque queremos ser prudentes, nos hacen pensar que superaremos las cifras de la campaña anterior”, señala el Servicio Agronómico.

En el ámbito industrial, Acor sigue avanzando en su compromiso con la modernización y la seguridad laboral. Este año destacan dos proyectos estratégicos. Por un lado, el de digitalización de centrífugas de primer producto, orientado a la mejora operativa, visualización y analítica avanzada de datos. Y por otro, el de automatización del transporte, secado y climatización del producto terminado, actualmente en fase de finalización.

Con ambas iniciativas, la cooperativa mejorará su eficiencia operativa y reforzará la seguridad de sus trabajadores, con lo que “consolida” el proceso de transformación tecnológica de la planta de Olmedo.

Compromiso y confianza

Acor afronta esta nueva campaña con el compromiso de seguir garantizando la rentabilidad de sus socios y el objetivo de continuar fortaleciendo el cultivo de la remolacha en Castilla y León. La cooperativa comenzó la contratación de la campaña 2025-26 con un ingreso mínimo garantizo de 55 euros por tonelada para las entregas contratadas. “Confiamos en que esta campaña nos devuelva la normalidad que todos deseamos y confirme que la remolacha continúa siendo un cultivo seguro y rentable de nuestros regadíos”, aseguró Jesús Posadas.