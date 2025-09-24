ACOR pierde 2,5 millones pese aumentar su cifra de negocio un 10 por ciento al bajar el precio del azúcar un 33,6

ICAL

La Cooperativa ACOR registró unos resultados negativos de 2,5 millones de euros en el ejercicio 2024/25, frente a los 13 millones de beneficios de la campaña anterior. La cifra de negocio del grupo fue de 402 millones de euros, un 10 por ciento más que en el periodo anterior, y la Cooperativa alcanzó un resultado de explotación negativo de 5,4 millones de euros y un EBITDA positivo de 2,2 millones de euros.

La principal causa de estos resultados fue la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, de 807 euros la tonelada en junio de 2024 a 536 euros en junio de 2025. Esto supone una reducción de un 33,6 por ciento, descenso que ACOR no ha trasladado a sus socios, ya que el ingreso que recibieron por la remolacha pasó de 75 a 61 euros, un 18 por ciento. “El Consejo Rector ha decidido garantizar los ingresos del socio y apostar por el sector remolachero en un momento crítico para casi todos los cultivos de regadío”, señaló el presidente de ACOR, Jesús Posadas.

Sin embargo, las empresas participadas por ACOR -Refinería de Olmedo SA (refino de azúcar de caña), Iberlíquidos (transformación de la melaza para alimentación animal e industria de levaduras), ATISA (comercialización de azúcar), Agropro (elaboración de aceites alimentarios de girasol, colza y harinas)- y otras actividades complementarias, han ayudado a suavizar el impacto negativo de este ejercicio, entre lo que destaca la especial aportación del negocio de aceites. Posadas consideró que “el resultado económico de este ejercicio refleja el esfuerzo de la cooperativa hacia el socio. Pocas empresas pueden soportar semejante caída de precios del azúcar sin repercutirlos directamente al agricultor”.

La cooperativa recibió en su fábrica de Olmedo un total de 1.037.000 toneladas de remolacha, un 7,4 por ciento más que la campaña anterior. Por segundo año consecutivo los rendimientos agrarios han sido bajos -polarización de 16,1 grados y un rendimiento de 86 toneladas por hectárea de remolacha tipo-, con una raíz de “mala calidad, frágil y con gran cantidad de no azúcares que impidió un desarrollo óptimo del proceso fabril”.

Por su parte, la Planta de Tratamientos y Oleaginosas molturó 158.000 toneladas, 1.000 más que el año pasado y con unos precios más altos para los socios de ACOR. La pipa de girasol clásica se liquidó a 471 euros por tonelada, un 7 por ciento más; mientras que el alto oleico alcanzó los 513 euros, un 15 por ciento más. Por su parte, para la semilla de colza el precio definitivo fue de 455,5 euros, un 4,5 por ciento más que la campaña anterior.

Próxima campaña

Además, se espera que en menos de un mes arranque la campaña 2025/26. Los primeros análisis realizados por el Servicio Agronómico y de Cultivos muestran una mejora de la riqueza y de la producción, aunque hay parcelas desiguales por el escalonamiento de las siembras.

Respecto al precio del azúcar, Jesús Posadas es optimista, “el mercado del azúcar sigue a la baja, esperemos que haya tocado fondo y tengamos un cambio de tendencia”. El compromiso de la Cooperativa con el cultivo es total. “ACOR es el gran defensor del cultivo remolachero, un sector que debe ser prioritario y estratégico en la nueva PAC, pedimos la implicación de todos, y en especial de las administraciones”, afirmó.

Por otra parte, la gestión del agua y el relevo generacional centran el II Plan de Estratégico aprobado por el Consejo Rector, que tendrá una vigencia de tres años (2025-27). La Cooperativa reforzará los objetivos ya cumplidos en el primer plan como es lograr la máxima rentabilidad para el socio y la apuesta por la sostenibilidad.

Impulso por la igualdad

Por otra parte, durante este ejercicio ACOR ha logrado convertirse en una de las 22 cooperativas con la distinción de Entidad Asociativa Prioritaria Nacional que permitirá mejorar los procesos de gestión y comercialización.

La igualdad es otro de los compromisos de la Cooperativa. El 8 de marzo ACOR recibió de manos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el distintivo Óptima que distingue a las empresas por su compromiso por la igualdad y que se suma al Acuerdo con la Junta para impulsar la inserción laboral de las mujeres.

Las cuentas del ejercicio 24/25 se explicarán ampliamente a todos los Socios en las diferentes Juntas Preparatorias, que se celebrarán durante el mes de noviembre en diversas localidades de Castilla y León y que se someterán a su aprobación el 2 de diciembre en la Asamblea General de Delegados en las instalaciones de Olmedo.