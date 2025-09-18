Acto con motivo del 50 aniversario de la planta de Adisseo en Burgos en el que participa la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Adisseo celebra 50 años en Burgos con una nueva unidad que generará 25 puestos de trabajo

Mariluz Martínez / ICAL

La nueva unidad de producción SPEAR de la planta de Adisseo en Burgos comenzará a operar a principios de 2026 y creará alrededor de 25 empleos. Se trata de la elaboración de otro nutriente para la alimentación animal basado en la metionina, un aminoácido esencial que se utiliza como aditivo nutricional en la alimentación animal, especialmente en la producción de piensos para aves, cerdos y rumiantes.

Así lo avanzó hoy el director general de Adisseo España, Gerardo Juez, en el transcurso del acto de conmemoración de los 50 años de historia de la fábrica en la capital burgalesa. Adisseo es una empresa líder en la industria de mejora de piensos para animales, que trabaja -subrayó- para “alimentar al planeta de forma sana, asequible, sostenible y con aportes nutricionales de alta calidad”.

En este sentido, indicó que “a finales de este año ya empezaremos a poner en marcha, para empezar a producir en el primer trimestre de 2026, una nueva línea de productos, de especialidades, que llevamos construyendo dos años y que ha tenido un incremento en la incorporación del número de personas que ya están contratadas desde hace ya varios meses”. Asimismo, Juez precisó que en la actualidad también se trabaja en otro proyecto que consiste en hacer un aumento de la capacidad de su producto Rhodimet AT88, que es el hidroxionálogo de la metionina.

El director general de Adisseo España hizo un llamamiento a las autoridades en cuanto a que “el futuro de los próximos 50 años depende mucho de sus decisiones políticas del presente”. “Ante un mundo cada vez más moderno y, sobre todo, mucho más competitivo, necesitamos políticas que permiten la toma de decisiones, que vencen el mundo, que apoyen las iniciativas empresariales para cumplir proyectos que en definitiva la generación tiene que hacer”, destacó.

De esta forma, indicó que “el sector industrial necesita infraestructuras y servicios competitivos, marcos regulatorios, políticas fiscales y laborales coherentes y, por supuesto, líneas de ayudas”. “Necesitamos su colaboración, su liderazgo, su unidad de todas las administraciones para que nuestros proyectos puedan hacerse realidad y que Burgos siga otros 50 años siendo el corazón industrial de España”, exclamó.

Un acto que contó con una nutrida representación del mundo empresarial, social, educativo, cultural y político de la Comunidad. Así, participó en el mismo la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; la alcaldesa de la capital, Cristina Ayala; así como el CEO de Adisseo, Hao Zhigang, entre otros.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, felicitó a Adisseo por estos 50 años de vida y que lo haga, dijo, “de una forma tan exitosa”. “Agradecemos que Adisseo siga aquí, que siga creciendo, que tenga ambición de seguir creciendo y lo que nos gustaría como ciudad es seguirla acompañando dentro de ese proyecto de industria que tiene la ciudad”, manifestó.