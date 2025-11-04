Agricultura invierte esta legislatura 6,8 millones en 269 kilómetros de caminos rurales municipales

ICAL

La Junta de Castilla y León va a invertir, al término de la presente legislatura, 6,8 millones de euros en la adecuación de 269 kilómetros de caminos rurales de titularidad municipal en 32 actuaciones en toda la Comunidad, al margen de los proyectos de obras vinculados a los procesos de concentración parcelaria.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, señaló hoy durante una visita Muñogalindo (Ávila) para conocer las obras que se ejecutan en el oeste de la provincia, que estas actuaciones “favorecen la actividad agraria, permiten la conexión entre localidades, reducen los riesgos del tránsito de maquinaria agrícola por carreteras convencionales y mejoran el acceso a explotaciones y servicios básicos”.

Este tipo de actuaciones, según indicó, “reflejan el apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a los municipios dentro de los planes de impulso de las infraestructuras rurales y el esfuerzo inversor del Gobierno autonómico por dotar a los municipios de infraestructuras básicas de calidad, especialmente en zonas agrarias”.

En lo concerniente a la provincia de Ávila, González Corral conoció la nueva red de caminos rurales Ávila Centro Oeste que se ejecuta desde el pasado mes de abril en los municipios de Muñogalindo, Padiernos, Santa María del Arroyo, Mesegar de Corneja, Piedrahíta y La Horcajada, con un presupuesto de 400.000 euros, permitiendo el acondicionamiento de 10 kilómetros de caminos que favorecerán la actividad agraria en una superficie de 16.000 hectáreas, como recoge Ical.

En el caso concreto del camino rural de Muñogalindo, visitado por la consejera y ya finalizado mientras que el resto de la red concluirá antes de finales de año, dará servicio a los agricultores y ganaderos ubicados en unas 2.500 hectáreas de ambos municipios. Se ha convertido en una plataforma de 5 metros de anchura con una capa de 15 centímetros de zahorra artificial, adaptando el diseño a las necesidades de uso y mantenimiento.

En todas las intervenciones previstas se han respetado las trazas existentes, optando por hormigón en los tramos con mayor tránsito o pendiente, y zahorra artificial en el resto, lo que garantiza su durabilidad y facilita su conservación por parte de los ayuntamientos. Además, se han ejecutado las obras de drenaje necesarias para mejorar la evacuación de aguas y preservar la infraestructura.

María González Corral también precisó que durante la presente legislatura, la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha participado en cuatro actuaciones de adecuación de 64 kilómetros de caminos de ámbito municipal en la provincia de Ávila, con una inversión cercana a los 2 millones de euros. En concreto, los referidos a la Sierra de la Paramera, el camino ‘El Burgo’ en Las Berlanas, los caminos agrícolas de la zona Ávila Norte y el actual proyecto en ejecución de Ávila Centro Oeste.

A todo ello hay que sumarle la próxima licitación de las obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Gallegos de San Vicente, en el término municipal de Tolbaños, con un presupuesto cercano a 600.000 euros; y la construcción de una balsa para uso ganadero y protección contra incendios en Navarredonda de Gredos, con una inversión superior a 316.000 euros, que se encuentra en plena ejecución.