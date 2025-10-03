La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, participa en un encuentro informativo organizado por Europa Press y Unicaja Banco dedicado a la uso agrario del agua

Agricultura invirtió esta legislatura 350 millones en modernización y transformación de regadíos

ICAL

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha desarrollado en esta legislatura actuaciones de modernización y transformación de regadíos en más de 30.000 hectáreas de la Comunidad con un presupuesto de 350 millones de euros.

Así lo explicó la consejera, María González Corral, en el marco de un encuentro informativo organizado por Europa Press y Unicaja Banco dedicado al uso agrario del agua, sus beneficios y la importancia de la aplicación de la digitalización y la innovación en su gestión para el futuro, donde también incidió en que tanto la modernización, como la transformación de regadíos, “es una prioridad para la Junta”.

Asimismo, acompañada por el presidente de la Asociación de Comunidades Regantes de la Cuenca del Duero (FerDuero), González Corral solicitó al Gobierno de España la mejora de la capacidad de regulación ya que, según detalló, en la actualidad solo tiene capacidad para almacenar el 30 por ciento de todas las aportaciones anuales.

También pidió que se agilicen los trámites para poder seguir desarrollando estas actuaciones, ya que, apuntó, hay 12.500 hectáreas pendientes de autorizaciones ambientales y otras 50.000 esperando que el Estado apruebe su financiación.