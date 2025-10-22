Aquavall invertirá 11,58 millones en 2026 y congelará las tarifas

ICAL

Aquavall mantendrá en 2026 las tarifas del agua sin variaciones por duodécimo año consecutivo y prevé ejecutar 11,58 millones de euros en inversiones reales, donde la mayor parte se destinará a la renovación y adecuación de redes de abastecimiento y alcantarillado.

El plan presupuestario aprobado por el Consejo de Administración, presidido por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, prevé unos ingresos de 27,8 millones de euros para el próximo ejercicio y un resultado positivo de 6,83 millones, que se reinvertirá en el propio servicio.

El presupuesto de explotación contempla 18,5 millones de euros en gastos corrientes, de los cuales 8,14 millones corresponden a personal y 10,38 millones a bienes y servicios. Los ingresos proceden en un 92 por ciento de las tarifas por abastecimiento, alcantarillado y depuración, y se suman 700.000 euros de ingresos patrimoniales y 1,57 millones de transferencias de capital vinculadas al PERTE del ciclo del agua.

Del conjunto de los 11,58 millones de euros en inversiones reales, la mayor parte se destinará a la renovación y adecuación de redes de abastecimiento y alcantarillado, con 5,43 millones. Las actuaciones en instalaciones de producción y depuración alcanzan los 3,37 millones, con intervenciones en la ETAP de San Isidro, el nuevo bombeo de Parquesol, paneles solares en la EDAR y la reparación de digestores. Además, se destinan 1,2 millones a otras actuaciones, entre ellas la construcción de un edificio de oficinas en Las Eras.

El plan incorpora 1,57 millones de euros adicionales vinculados a proyectos financiados con fondos europeos dentro del PERTE. Estas inversiones se centran en redes, potabilización, depuración y actuaciones complementarias de modernización.

La entidad no prevé recurrir a endeudamiento ni solicitar aportaciones al Ayuntamiento. La autofinanciación alcanzará los 9,3 millones de euros, y los 1,57 millones restantes se cubrirán con remanente de tesorería. El presupuesto general de gastos e inversiones asciende a 30,1 millones de euros, equilibrado con los ingresos.

Aquavall suministra agua a Valladolid y a municipios del alfoz como Arroyo, La Cistérniga, Fuensaldaña, Mucientes, Simancas, Villanubla o Zaratán, y depura para más de 500.000 habitantes equivalentes. En 2026 prevé gestionar 16,9 millones de metros cúbicos de abastecimiento en la ciudad y 19 millones en depuración. La plantilla estará formada por 177 trabajadores.

La empresa pública cerrará 2026 sin deuda, con capacidad de inversión y con estabilidad en las tarifas y en la prestación del servicio.