Los procuradores no adscritos Ana Rosa Hernando y Javier Teira comparecen ante los medios de comunicación tras la votación de las mociones previstas en el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Avanza en Libertad cuenta ya con infraestructura en cuatro provincias pero no concurrirá a las elecciones autonómicas

ICAL

Los dos procuradores no adscritos de las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, anunciaron hoy que la asociación ‘Avanza en Libertad’ abrirá delegaciones en las provincias de León y Zamora después de su institución en Burgos y Salamanca el pasado mes de junio.

En declaraciones recogidas por Ical, Teira recordó que la asociación tiene un carácter “civil” y lo que busca es, desde “la audacia, el rigor, la cordura y la concordia”, generar propuestas para que lleguen al ámbito político “sin estar constreñidas por el corsé de los partidos”.

Tal y como recordó Teira, la asociación ‘Avanza en Libertad’ fue instituida en Baleares por la diputada autonómica no adscrita y antigua miembro de Vox Idoia Rivas, y su aterrizaje en Castilla y León llegó de la mano de Teira y Hernando, en la misma condición que Rivas. Cuenta con delegados en Madrid y Barcelona, se ha constituido en Aragón y Asturias y lo hará próximamente en Extremadura, además de en las provincias de Zamora y León.

En todo caso, Teira aseguró que la asociación “ha nacido con vocación de reforzar la sociedad civil, no va a mutar en partido” y, por tanto, no concurrirá a las próximas elecciones autonómicas, si bien “en el momento de las convocatorias electorales, la asociación se pronunciará acerca de las propuestas de los partidos que concurran”.

Teira informó asimismo, en su intervención ante los medios, que han registrado una propuesta para que la Junta inste al Gobierno a realizar una reforma del Código Civil que introduzca una cuarta categoría del fruto, la digital, para “proteger los derechos de agricultores, ganaderos e industriales agrarios” por la “riqueza que están generando” a nivel de datos digitales que genera un volumen de 170 millones pero ante el que “los generadores permanecen ajenos, sin recibir ningún tipo de beneficio”.

Finalmente, Teira justificó su voto en contra y el de Hernando a la reprobación del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, porque “se puede criticar la gestión de la Consejería y las cosas se podían haber hecho mejor, pero la reprobación tiene un matiz de estigmatización y ataque a la reputación personal que no podemos admitir”.

Teira recordó que “el momento de la historia en el que las reprobaciones tuvieron especial significado fue la Segunda República, con las consecuencias por todos sabidas”, por lo que planteó que “la sociedad necesita reformas y audacia en la legislación, pero también cordura y paz”. “No podemos caer en el ataque personal o en la estigmatización de las personas”, concluyó.