Celebración del 30 aniversario de Bodega Emina Ribera, a la que asisten, entre otros, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el de la Diputación, Conrado Íscar.

Bodega Emina celebra sus ’30 vendimias» con un modelo de economía «esférica» siempre «pegado a la tierra»

ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, puso en valor la aportación del Gobierno autonómico de más de 70 millones de euros en ayudas a 175 proyectos de inversión y modernización de bodegas en esta legislatura, quien destacó el “compromiso cumplido” de la Junta en el apoyo al sector vitivinícola, al duplicar la dotación global de las ayudas para inversiones en bodega, materializada ya en la convocatoria resuelta el pasado mes de julio, dijo.

Fernández Mañueco participó en Valbuena de Duero (Valladolid) en el acto de celebración del 30 aniversario de la Bodega Emina, donde señaló el papel del sector vitivinícola como “motor económico, de innovación y sostenibilidad”, además de ser un “elemento clave” en la generación de oportunidades y fijación de población, con especial incidencia en el medio rural.

Remarcó el impulso de la Junta, donde incidió en la promoción internacional y en el impulso de campañas de marketing y reforzar la presencia exterior del sector del vino de la Comunidad tanto en ferias como en mercados estratégicos, afirmó el presidente del Ejecutivo autonómico.

Fernández Mañueco recalcó la línea de trabajo llevada a cabo desde Emina, al igual que la del resto del sector, cuya “pujanza de los vinos es imparable”, por lo que aseguró que es “fundamental generar estabilidad para lograr riqueza y empleo”, más si cabe en el ámbito agroalimentario y el del vino de calidad. “Contáis con todo el apoyo de la Junta”, remarcó.

“Os ayudamos y os seguiremos ayudando en el futuro, porque todos los proyectos que tengan clara su apuesta por esta tierra tendrán al Ejecutivo autonómico a su lado”, trasladó Fernández Mañueco en compañía del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y la consejera de Agricultura, María González Corral, entre otros.

Vino y Castilla y León

El sector vitivinícola, con más de 750 bodegas, resulta estratégico para Castilla y León, también para el enoturismo, y genera más de mil millones de euros de facturación y 33.000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo a fijar población en el medio rural, detalló el presidente de la Junta.

Además, sus exportaciones han aumentado más del 38 por ciento desde 2020, convirtiendo a los vinos de la Comunidad en uno de los mejores embajadores de Castilla y León en el mundo, comentó durante su intervención previa a la plantación de una viña junto al fundador de la bodega Emina, Carlos Moro.

“Tenemos mucha suerte de contar con Emina y Familia Matarromera, porque vuestra presencia simboliza una gran riqueza que hay que festejar. Es mucho lo que habéis logrado, pero lo mejor está por llegar. Estos 30 años son la piedra para proyectarse hacia el futuro”, aseveró el responsable del Gobierno de Castilla y León.

Familia y futuro

El fundador de Emina, Carlos Moro, aseguró que tras “30 vendimias”, se observan los resultados del “esfuerzo y trabajo” de una familia que “ama esta tierra”. “Hoy, nuestros hijos y nietos llevan el legado hacia el futuro, la familia es la verdadera fuerza de Emina”.

Moro se refirió a la “economía esférica”, un modelo de desarrollo que incorpora múltiples sectores, aunque el objetivo es “seguir con la excelencia”, pero “mirando al futuro”, porque Emina es la “punta de lanza que defendemos en las bodegas familiares Matarromera”, aseguró.

Por su parte, la presidenta de la Bodega Emina, Paloma Moro, afirmó que se trata de un sueño que nació de la “pasión” de sus abuelos y su padre, “con el apoyo de todos”, el cual se ha convertido en un “legado cargado de pasión y emoción”. “Desde que era niña he visto la dedicación de mi padre a estas tierras. Nos enseño a amar el viñedo, así como la innovación, la sostenibilidad y a la gente de esta tierra”.

Trasladó que su compromiso al frente radica en “honrar valores e historia con la excelencia como prioridad”; “fortalecer” la visión de la enología del Siglo XXI; y mirar hacia el futuro con “nuevos ojos y espíritu global a través de la expansión”, pero “sin perder nuestra esencia”, concluyó.