Presentación del plan de actuación integrado ‘Bureba viva y dinámica: estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado’ Feder 5.1 por parte del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez.

‘Bureba viva’, de Diputación de Burgos, contempla 6,8 millones para modernizar 45 pueblos de la comarca

M.L.Martínez / ICAL

El proyecto de transformación de la comarca de La Bureba (Burgos) contempla dos centros de interpretación del románico y otro de emprendimiento, una senda por el río Oca y mejoras en infraestructuras en 45 municipios, con Briviesca como municipio cabecera, y una población cercana a 10.600 habitantes.

El presidente de la Diputación provincial de Burgos, Borja Suárez, fue el encargado de presentar hoy el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Bureba viva y dinámica: estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado’, cuyo presupuesto total es de 6,8 millones de euros, recibiendo un 60 por ciento de subvención (4,1 millones de euros) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el periodo de programación 2021-2027.

El plazo de ejecución de las actuaciones contempladas, según indicó, finalizará el 31 de diciembre de 2029, si bien Borja Suárez precisó que “este horizonte es para justificar los fondos Feder” y que “luego el proyecto tendrá dos años más de gestión” por lo que será en el año 2031 cuando sea una realidad.

En este sentido, según enumeró, este plan de actuación se divide en cuatro proyectos transformadores del territorio. En primer lugar, el denominado ‘Ventana a la Bureba: centros de interpretación y difusión turística’ con un presupuesto de 3,4 millones de euros. El proyecto busca restaurar y reutilizar el patrimonio cultural mediante la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara de Briviesca y la ermita de San Martín de Piérnigas.

Estos espacios, dijo, se transformarán en un centro de difusión y un centro de interpretación turística, permitiendo a visitantes y residentes conocer la riqueza histórica, cultural y artística del románico en la región. La iniciativa generará un impacto positivo en todo el entorno, promoviendo el turismo, dinamizando la economía local y fomentando un modelo turístico innovador que estabilice el flujo de visitantes y revitalice la zona con nuevos servicios y actividades culturales.

El segundo de los proyectos lleva el título de ‘Senda del Oca: camino del agua’ y tiene un presupuesto de 598.000 euros. La restauración del río Oca permitirá recuperar y proteger un entorno natural de gran valor fomentando el turismo sostenible y la dinamización económica. Mejorará la accesibilidad y conectividad entre diversos municipios, ofreciendo un espacio de ocio saludable para la población. Además, la incorporación de señalización digital e interactiva impulsará la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural, promoviendo un desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio.

El Centro de dinamización económica y empresarial de La Bureba tendrá un presupuesto de 1,1 millones de euros. El objetivo es crear un espacio de innovación y emprendimiento para fortalecer el tejido empresarial, impulsar la digitalización, fomentar la inclusión digital y generar nuevas oportunidades económicas, facilitando el acceso al empleo y el emprendimiento para retener talento joven y evitar la despoblación.

Por último, el cuarto proyecto consistirá en la revitalización de los núcleos rurales: dinamización y mejora de la infraestructura pública a lo que se destinarán 1,7 millones de euros. El fin de este proyecto es garantizar entornos rurales habitables, accesibles y sostenibles, fortaleciendo la infraestructura municipal para mejorar servicios esenciales, impulsar la eficiencia energética y facilitar la integración digital, con el fin de fija población y atraer nuevos residentes.

En este sentido, Suárez apuntó que la intención es que los cuatro proyectos se lleven a cabo a la vez si bien precisó que “el hito fundamental” es la adquisición por parte del Ayuntamiento de Briviesca del Monasterio de Santa Clara. El alcalde del municipio, José Solas, aseguró que esto se hará de forma “prácticamente inmediata”, ya que tan solo falta el informe de necesidad y la valoración técnica que previsiblemente se la entregarán esta semana para que pueda llevarse al próximo pleno y hacerse efectiva.

PAI Bureba viva

El Plan de Actuación Integrado ‘Bureba viva y dinámica: estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado’ tiene como fin promover el desarrollo sostenible del territorio desde una triple perspectiva medioambiental, económica y social, que redunde en una mejora calidad de vida para la ciudadanía.

Presentado por Diputación de Burgos, a través de la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (Sodebur) en el mes de febrero a la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER 2021-2027 a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del desarrollo sostenible, del Ministerio de Hacienda. En la preparación de ésta colaboraron ADECO Bureba y el Ayuntamiento de Briviesca.

Suárez señaló que “si este proyecto funciona lo podemos extender a otras comarcas”. Por su parte, el alcalde de Briviesca se mostró “muy ilusionado” y “con ganas de empezar el poryecto”. Al mismo tiempo, se mostró convencido de que supondrá “un revulsivo importante para la comarca” en cuanto a que “se afiance población, y se genere empleo y visitantes”.

El área funcional del Plan está integrada por 45 municipios y una población cercana a 10.600 habitantes, con Briviesca como municipio cabecera, incluyendo a Abajas, Aguas Cándidas, Aguilar de Bureba, Altable, Bañuelos de Bureba, Los Barrios de Bureba, Berzosa de Bureba, Busto de Bureba, Cantabrana, Carcedo de Bureba, Cascajares de Bureba, Castil de Peones, Cubo de Bureba, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña, Llano de Bureba, Miraveche, Monasterio de Rodilla, Navas de Bureba, Oña, Padrones de Bureba, Pancorbo, Piérnigas, Poza de la Sal, Prádanos de Bureba, Quintanabureba, Quintanaélez, Quintanavides, Quintanilla San García, Reinoso, Rojas, Rublacedo de Abajo, Rucandio, Salas de Bureba, Santa María Ribarredonda, Santa Olalla de Bureba, Vallarta de Bureba, Valluércanes, La Vid de Bureba, Vileña, Villanueva de Teba y Zuñeda.