Caja Rural de Zamora incrementa un 13,5% su financiación a empresas y particulares

Caja Rural de Zamora celebró hoy en el Paraninfo del Colegio Universitario su Asamblea General de Delegados, en la que se aprobaron las cuentas anuales, que incluyeron el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de auditoría externa e informe de gestión del año 2018, así como la propuesta de distribución del resultado económico del pasado ejercicio y el presupuesto del Fondo de Educación y Promoción para 2019.

“Creemos en este modelo, en la actividad de la Caja. No queremos ser exclusivamente una entidad financiera, sino también un modelo de desarrollo. No queremos inmiscuirnos en la actividad ni la responsabilidad de nadie pero sí aportar y colaborar en iniciativas de desarrollo para la mejora de esta provincia”, aseguró el director general de la cooperativa de crédito, Cipriano García. “Estamos imbricados con al sociedad zamorana y creemos que si a Zamora le va mal a la Caja no le puede ir bien”, rubricó.

Cipriano García recordó que se han dispensado 600 millones de euros de activo y que ya hay fuera de balance más de 300 millones de euros con fondos de inversión y planes de pensiones. “Entendemos como referencia y motor económico y social la aportación de los préstamos o el activo, que supone premisas de inversión, desarrollo de pymes. Es una cifra importante dentro de nuestro volumen”, insistió.

Igualmente, destacó la expansión que la Caja lleva a cabo “con la intensidad adecuada”, dentro de las “características y volumen” de la entidad financiera. “El año pasado dimos más del diez por ciento de las hipotecas que se dieron en la provincia de León, más del siete por ciento de las de Valladolid y, en Zamora, el 64,1 por ciento”, precisó. “Estas son las acreditaciones que entendemos que son los mimbres que decantarán el futuro de esta entidad. En los cinco meses que llevamos, puedo acreditar que la proyección es todavía mayor que la que tuvimos el año pasado”, subrayó.

En este contexto, el director general de la Caja hizo hincapié en la eficiencia “de 45 euros para ganar cien”, que “sería todavía mayor” si no se considera el coste de la apertura de nuevas oficinas, como las dos abiertas el año pasado y las dos de León, en el presente ejercicio. “Con toda humildad y todo el orgullo, tenemos la satisfacción de lo que representa esta caja no muy grande en términos absolutos pero con convencimiento de que nuestro modelo es de éxito y que los últimos años la evolución de esta cooperativa de crédito lo acredita”, señaló. “Tiene absoluto fundamento a futuro y somos absolutamente competitivos con las entidades más grandes en provincias donde no nos conocen y nuestros clientes hacen de suscritores de este modelo”, agregó.

Por lo que se refiere al Fondo de Educación y Promoción, Cipriano García apuntó que rondará este año los 4,2 millones de euros. “Se nutre del doce por ciento de los beneficios que tiene la entidad. No hay dividendos y los beneficios que se generan suponen una mejora en la consistencia de la Caja. La entidad es cada día más solvente”, aseguró.

La cooperativa de crédito obtuvo en 2018 un beneficio neto de 20,1 millones de euros, un 21,5 por ciento más que en 2017, lo que supuso un récord histórico en las cuentas de resultados de la entidad.

La Caja alcanzó los 600 millones de euros en concesión de nueva financiación a empresas y particulares, un 13,5 por ciento más que en 2017; concedió más de 64 por ciento de los saldos hipotecarios firmados en la provincia de Zamora; superó los 3.300 millones de volumen de negocio total, un 7,5 por ciento más que en el anterior ejercicio; incrementó un 6,7 por ciento los recursos gestionados y un 8,1 por ciento, los recurso propios, llegando a 200 millones.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, incidió en el resultado superior a 20 millones de euros que arroja el ejercicio de 2018, aunque consideró “más importante” la “evolución” registrada por la entidad en el último lustro. “Llevamos cinco años en los que va aumentando el beneficio e intentaremos que siga igual la progresión”, expuso.

Además, destacó la ratio de solvencia del 16 por ciento, “el doble de la que exige el Banco de España”; la de mora, en el 5,3 por ciento y que “ya es menor”, y la de eficiencia. “Es del 45 por ciento y da una idea de la competitividad de nuestra plantilla. Es una de los mejores ratios de todas las entidades financieras”, anotó.