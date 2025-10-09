Caja Rural presenta la Beca Sobresaliente para premiar el esfuerzo académico de los jóvenes, una campaña de apoyo financiero orientada a respaldar a los estudiantes y a reforzar el compromiso de la entidad con la educación.

Caja Rural de Zamora premiará con la ‘Beca Sobresaliente’ el esfuerzo y la excelencia en el BACH

Juanma de Saá / ICAL

Caja Rural de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora presentaron hoy la campaña ‘Beca Sobresaliente’, con la que pretenden reconocer y premiar el esfuerzo académico y la excelencia de estudiantes de Bachillerato.

La campaña, vinculada a la cuenta Joven In, premiará con 100 euros los sobresalientes, hasta un máximo de 300 euros, además de sortear entre los mejores expedientes de las provincias de Zamora, León y Valladolid, un viaje cultural a Roma con todos los gastos pagados.

“Esta campaña es un anhelo de la Caja, después de bastantes años trabajando en ella, por circunstancias, siempre operativas. Somos una entidad paciente y esa paciencia nosda el sosiego suficiente para madurar las campañas, a pesar de la presión del mercado y de la situación económica y social”, señaló el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja y responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

“La presentamos con absoluto cariño porque teníamos muchas ganas, en la parte profesional y en la parte personal de cada uno de nosotros. Lo que queremos con esta campaña es premiar el esfuerzo, premiar a los mejores, premiar la excelencia, unos valores que son absolutamente fundamentales, clásicos, tradicionales e imprescindibles en la sociedad moderna”, subrayó.

En este sentido, recalcó que se trata de “premiar a los mejores estudiantes y becar el sobresaliente” a través de la campaña. “Muchos de los estudiantes zamoranos que tengan expedientes buenos serán los futuros líderes emprendedores, empresarios ingenieros y siempre vinculados a Zamora. Los que estén en Zamora, mejor y los que estén fuera siempre serán zamoranos”, indicó.

“Son nuestros jóvenes, nuestros futuros profesionales y son clientes y futuros clientes de la entidad, allí donde estén. Esa una de las ventajas que la digitalización también nos ha otorgado a entidades locales como Caja Rural de Zamora”, apuntó, además de recordar que la campaña “no va a quedar solamente” en la provincia de Zamora, sino que se extenderá a las de León y Valladolid.

Narciso Prieto hizo estas declaraciones en la sede central de Caja Rural de Zamora, junto con el director del área de Negocio de la cooperativa de crédito, David Rayo, durante la presentación de la campaña ‘Beca Sobresaliente’ para premiar el esfuerzo académico de la juventud zamorana.

“No es algo original nuestro. Nuestros compañeros de Cajasiete, de Canarias, lo iniciaron hace años. Nos encantó tanto la campaña que nos pusimos a la orden y la teníamos en el congelador y se ha descongelado cuando se ha podido y aquí está, comentó.

“Haremos una campaña de difusión y de promoción para ponerla en el mercado y para que todos los estudiantes sepan que queremos premiar su esfuerzo, su capacidad y sus resultados”, agregó.

La campaña, vinculada a la cuenta Joven In, va dirigida a “todos los estudiantes, cualquiera que sea la edad, que cursen primer o segundo curso de Bachillerato”, hasta los 30 años.

Antiguas becas

Por su parte, el director del área de Negocio de la Caja, David Rayo, explicó que la iniciativa es la “herencia” de unas becas que concedía la Fundación Caja Rural de Zamora y que se suspendieron y, al saber que funcionaba en Tenerife, la cooperativa de crédito decidió ponerla en marcha.

“Los mejores estudiantes de España no reciben una beca de ayuda por serlo. Entonces, vamos a hacer como dice Narciso, un primer embrión solo para los alumnos de bachiller de León, Valladolid y Zamora, que es donde tenemos una presencia territorial mucho más fuerte”, anotó.

“Va dirigida a nuestros clientes, que tienen que serlo antes del próximo 31 de diciembre. Las becas serán de 100 euros por cada sobresaliente, con un tope de 300 euros. Además, entre los mejores expedientes de cada provincia, haremos un sorteo de un viaje cultural para visitar Roma durante tres días con un progenitor. Vuelos, alojamiento, traslados y visitas guiadas a los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro”, concluyó.