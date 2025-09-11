El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece para informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno.

Carriedo acusa al Gobierno de querer «hacer caja con la desgracia de los incendios»

ICAL

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, acusó hoy al Gobierno de España de querer hacer “caja” con la “desgracia” de los incendios forestales de este verano al plantear este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, una reclamación patrimonial por las pérdidas que acarreó la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad en la Comunidad y Galicia.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Fernández Carriedo aseguró que otra vez más el Gobierno de Pedro Sánchez “vuelve a atacar a Castilla y León”, pero advirtió de que la Junta defenderá los intereses de la Comunidad en los tribunales, donde recordó que ya le han ganado “en muchas ocasiones” y, confió, en que también lo harán esta vez.

Asimismo, el consejero portavoz contrapuso la forma en que actúa la Junta con los incendios, aprobando ayudas para los afectados, y la del Gobierno que insistió quiere “recaudar fondos” con esta “desgracia”. De esta forma, lamentó que actúe de esta manera ya que esperaban que llegaran ayudas para los castellanos y leoneses que han padecido las consecuencias de los fuegos desatados este verano.

Por otra parte, Fernández Carriedo sostuvo que era “evidente” que se trataba de una declaración, la del socialista Óscar Puente ayer en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, que tiene “todos los visos de ser partidista”, porque argumentó que se hace contra Galicia y Castilla y León, ambas gobernadas por el PP.

Al respecto, el portavoz de la Junta denunció que el Gobierno no ha anunciado ninguna petición a Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, por la paralización del AVE en Ciudad Real y Guadalajara, o a Cataluña, también gobernada por los socialistas, por lo sucedido el 27 de junio del pasado año en Tarragona, donde hasta 29 trenes se vieron detenidos.

De esta forma, Fernández Carriedo insistió en que se trata de una reclamación “ideológica y partidista”, en la que prima el interés de la “crítica” a un determinado partido frente al del conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, recalcó que la Junta actuará para defender a la Comunidad, ya que lamentó que esperaban ayudas del Gobierno, pero que lo que han “oído” al principio de la “desgracia” y ahora es que van a hacer “caja”.

Finalmente, el consejero portavoz demandó “criterios de igualdad” al Gobierno de Pedro Sánchez, que recalcó está centrado a su juicio en “atacar” a Castilla y León y en “perjudicar” a la gente de esta tierra.