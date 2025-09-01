Casi 400 pacientes han evaluado este año su salud pulmonar en el Hospital Recoletas Palencia

ICAL
El servicio de Neumología del Hospital Recoletas Salud Palencia implementó un avanzado dispositivo de tecnología de precisión que benefició a 381 pacientes desde su puesta en marcha este año. Este equipo permite realizar pruebas de función pulmonar, como espirometrías, pruebas de provocación, lavado de nitrógeno y DLCO (Difusión del Monóxido de Carbono), de manera no invasiva, evaluando la capacidad pulmonar y facilitando el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como asma o EPOC. Gracias a su diseño portátil, los pacientes con afecciones respiratorias pueden acceder a estas pruebas sin necesidad de desplazarse fuera de Palencia.
El doctor Francisco Muñiz González, acreditado con un grado de excelencia, y el doctor Juan Luis Delgado Bregel lideran el laboratorio de exploración funcional del hospital, garantizando un servicio de alta calidad. Este equipo permite a los especialistas evaluar la función pulmonar de forma eficiente, ofreciendo un diagnóstico preciso y un tratamiento personalizado sin demoras.
La directora gerente, Belén Negro, destacó la relevancia de esta incorporación. “Este equipamiento permite a nuestros pacientes realizarse pruebas respiratorias en nuestro hospital, evitando traslados a otras provincias. Es un gran avance tanto para ellos como para nuestros profesionales”.