La Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) celebra su Junta de Representantes en Burgos e informa de la reunión con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el concejal del Área de Comercio, César Barriada, para analizar y valorar la situación del sector comercial en Castilla y León y conocer las políticas en materia de comercio por parte del Ayuntamiento de Burgos.

Conferco pide a Competencia que defienda al pequeño comercio de las ventas fraudulentas ‘on line’

Mariluz Martínez / ICAL

La Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) pidió hoy a Competencia que “defienda” al pequeño comercio de las ventas online fraudulentas que, según denunció hoy su presidente Adolfo Sáinz, un informe a nivel nacional recoge que el año pasado el 70 por ciento de las ventas por internet fue fraudulento.

En esta línea, reivindicó que “haya igualdad para todos” para recordar que “lo que hacen las grandes plataformas es inflar los precios para luego bajarlos”. Así, Sáinz se preguntó: “Ante este fraude, ¿quién nos defiende a nosotros? Primero como consumidores, que lo somos, pero sobre todo, como comercio”.

Asimismo, cuestionó que si “alguien hace algo para parar y frenar esto”, al tiempo que recordó que “se vio cómo hace poco este mismo Ministerio que anunció este 70 por ciento de fraude ponía una sanción ridícula a estas plataformas de 160.000 euros o algo así”. “Una sanción ridícula para una plataforma ya que 160.000 euros no es nada”, apostilló, y lo comparó con la sanción de 16 millones de euros impuesta en Francia recientemente por algo similar.

“La pregunta es: ¿Quién nos defiende a nosotros contra esa competencia desleal? Ahora mi teléfono me bombardean anuncios de esas plataformas. ¿Qué puede hacer pequeño comercio contra eso? Si no nos defienden a nosotros, ¿quién nos va a defender?”, exclamó el presidente de Conferco. Por ello, pidió a la Administración competente que “les defiendan”. “Que no vuelva a ocurrir este fraude lo que ocurrió el año pasado y lo que ha ocurrido en otros años. Que no se engañen a los consumidores”, insistió.

Se trata de una de las cuestiones que se abordaron hoy en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC), donde la Conferco celebró su Junta de Representantes y se reunió con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el concejal del Área de Comercio, César Barriada, para analizar y valorar la situación del sector comercial en Castilla y León y conocer las políticas en materia de comercio por parte del Ayuntamiento de Burgos.

En este marco, Sainz alertó de que uno de cada cuatro pequeños comercios de la Comunidad cerraron sus puertas en los últimos años y reconoció que es “muy difícil” competir con las grandes plataformas. De hecho, apuntó que en España cada día cierran 30 pequeños negocios por la fuerte competencia de las plataformas digitales, los cambios de hábito de consumo, sobre todo, entre los jóvenes y también por el envejecimiento y la despoblación que sufre la Comunidad.

Por su parte, la alcaldesa de la capital Cristina Ayala reconoció que “desde hace tiempo el comercio vive momentos complicados” y que “ahí tenemos que estar los ciudadanos para darnos cuenta de que es necesario apoyar el comercio”. Por ello, recordó algunas de las fórmulas que el Ayuntamiento de la mano de FEC llevan a cabo en la ciudad para que los ciudadanos salgan a la calle a consumir.

Entre ellas, la regidora municipal destacó las campañas de bonos al consumo (comercio y hostelería) que este año, recordó, se dedicarán 1,4 millones de euros, y apuntó que serán efectivos en el último trimestre del año. En este sentido, aseguró que “Burgos es la provincia más generosa de Castilla y León”.