La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña (Ralca 63) del Ejército de Tierra, con sede en el Acuartelamiento Santocildes de Astorga

Defensa invierte 700 millones para dotar de doce lanzacohetes al Regimiento de Artillería de Astorga (León)

Elena F. Gordón / ICAL

“Lo que quiero que quede muy claro es que el sistema va a estar aquí, va a estar dentro de plazo y va a estar con material y tecnología española”. Es la manifestación que hizo hoy en Astorga la ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntada por el Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad con el que su departamento busca dotar a la Artillería de Campaña de capacidad de fuegos de largo alcance.

Con una inversión de unos 700 millones, se prevé la dotación de 12 lanzadores para el Regimiento de Artillería de Lanzacohetes de Campaña número 63 de Astorga, cuyas instalaciones visitó hoy acompañada de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce. La vinculación tecnológica con Israel generó ciertas dudas y polémica sobre el desarrollo del proyecto, que en parte utilizaría sistemas desarrollados por aquel país, que la ministra quiere despejar. “Vamos a cumplir absolutamente los plazos, con tecnología española”, reiteró e insistió en el decreto de embargo “no no afecta a las Fuerzas Armadas y aquí en Astorga lo puedo decir claramente”.

Robles fue recibida por el coronel Santiago Calderón Calatayud, jefe del Regimiento de Artillería Lanzacohetes, Ralca, número 63 de Astorga, quien le dio la bienvenida, igual que a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, antes de ofrecer una charla, a la que también asistió el alcalde, José Luis Nieto, sobre el origen del Regimiento, vinculado a la ciudad de Astorga desde 1929 y heredero del Sexto Regimiento Montado, que en 2025 cumple 150 años, y de explicar su funcionamiento y la labor que desarrolla.

Entre las explicaciones dadas, el coronel aludió al apoyo dado por primera vez en su historia para acoger a 300 personas afectadas por los desalojos a los que obligaron los incendios sufridos en la provincia leonesa el pasado mes de agosto. También comentó que durante el apagón del pasado año se proporcionó un grupo electrógeno al centro de salud local y se suministró combustible a una residencia de personas con discapacidad severa.

Torres, que firmó en el libro de honor y posó para una foto de familia, comentó que la ciudad de Astorga le evoca a su infancia ya que aunque nació en León solía visitarla cuando era pequeña para pasar allí muchas tardes de los fines de semana.