El Ayuntamiento de Burgos cierra el año con una inversión récord de 60 millones

ICAL

El Ayuntamiento de Burgos cerró el año 2025 con un balance “muy positivo” y con la mayor inversión de su historia, cercana a los 60 millones de euros, según expuso la alcaldesa, Cristina Ayala, durante el desayuno informativo que mantuvo con los medios de comunicación en el Fórum Evolución, acompañada por su equipo de gobierno y por el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez.

Antes de su intervención, el equipo de gobierno proyectó un vídeo con algunos de los más de cien proyectos e inversiones impulsados en lo que va de legislatura, entre ellos la continuidad del Bulevar del Ferrocarril (2,9 millones de euros), las obras en polígonos industriales (siete millones), inversiones en Aguas de Burgos (casi 20 millones), la mejora de 58 pasos de peatones (2,4 millones), el edificio de Policía Local y Bomberos (7,3 millones), el Centro Cívico Oeste (seis millones), la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (3,5 millones), la compra de terrenos del antiguo pueblo de Gamonal (casi un millón), los aparcamientos del Silo, Manuel Altolaguirre e Islas Baleares (más de dos millones) y la actuación en la fortaleza del Castillo (tres millones).

Ayala recordó que, tras la llegada del PP al gobierno municipal en mayo de 2023, el Ejecutivo local prometió “ambición y grandes proyectos”, con el objetivo de dar estabilidad a la ciudad y crear empleo. En este sentido, defendió que 2025 fue “un muy buen año para Burgos”, con una tasa de paro del siete por ciento y un tejido industrial que, dijo, “funciona como un reloj”. “Claro que ha habido problemas y sombras, pero el balance fue muy positivo”, según afirmó Ayala y recoge Ical.

La alcaldesa cifró en 59,5 millones de euros la inversión municipal realizada en 2025, dentro de un presupuesto total cercano a los 300 millones. De ese montante, 36,4 millones correspondieron a proyectos ya ejecutados, 16,8 millones a actuaciones en ejecución y 6,3 millones a proyectos adjudicados. Según subrayó, esta cifra cuadruplicó lo invertido en el mismo periodo por el anterior equipo de gobierno en toda la legislatura y permitió materializar proyectos “largamente demandados” por la ciudad, como el aparcamiento del Silo o la prolongación del Bulevar del Ferrocarril para cerrar el anillo interior en la zona oeste.

Ayala cargó contra la oposición municipal por intentar paralizar los cerca de 60 millones de euros de inversión al no aprobar el Presupuesto Municipal de 2026. En este contexto, acusó a los grupos de la oposición de anteponer “el relato” a los hechos en el último año de mandato, si bien reconoció que la adjudicación del proyecto de mejora de la fortaleza del Castillo se realizó en la anterior legislatura, aunque las obras comenzaron con el actual gobierno.

En materia de personal municipal, Ayala señaló que, cuando el actual equipo accedió al gobierno, uno de cada tres puestos de funcionarios estaba sin cubrir, una situación que se redujo del 30 al 12 por ciento. A su juicio, la ciudad “por fin tiene un rumbo”, con una hoja de ruta centrada en la formación, el empleo, el ocio, la calidad de vida y la vivienda.

Durante su balance, la alcaldesa defendió también decisiones “valientes” adoptadas por el Consistorio, como la disolución de los consorcios municipales, que supuso un ahorro de 23,5 millones de euros en intereses; la paralización del proyecto de incineradora del Centro de Tratamiento de Residuos heredado del anterior mandato, tras el rechazo social; o el impulso del proyecto XPande, que calificó como una transformación urbana “sin precedentes” del centro histórico. Sobre este último, avanzó que la adjudicación se producirá previsiblemente en las primeras semanas de 2026 y que las obras podrían comenzar a finales de año.

La alcaldesa recordó también que la cultura, el ocio y la proyección de la marca de ciudad son uno de los ejes centrales de la legislatura, con el proyecto Burgos Capital Europea de la Cultura 2031 como referencia estratégica. Ayala aseguró que la llegada del actual equipo de gobierno marcó “un antes y un después” en este ámbito, con una programación más ambiciosa y una mayor presencia de actividades culturales y de ocio en la ciudad, especialmente durante los fines de semana. En este sentido, destacó la ampliación de la oferta dirigida a diferentes públicos, desde mayores hasta jóvenes, la dinamización de los barrios a través de centros sociales y charangas, y el “salto cualitativo” registrado tanto en las fiestas de San Pedro como en la Semana Cidiana.

En este contexto, subrayó el papel de ProBurgos, que, según afirmó, experimentó “un cambio de la noche al día” respecto a etapas anteriores. Ayala defendió que la sociedad municipal pasó de impulsar proyectos con “escasa repercusión exterior” a convertirse en un instrumento clave para atraer eventos de alcance nacional e internacional, incrementar el número de visitantes y generar mayores ingresos para la ciudad. A su juicio, ProBurgos se consolidó como uno de los pilares del proyecto Burgos 2031 y permitió la celebración de citas como la Dance World Cup, además de reforzar la proyección exterior de la capital burgalesa. “Hicimos todo para que los burgaleses vivieran mejor”, concluyó en referencia a la apuesta cultural y de ocio desarrollada durante 2025.