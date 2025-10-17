El Ayuntamiento de Salamanca destinará 100.000 euros a bonificar operaciones formalizadas con Iberaval

J.M.A. / ICAL

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 100.000 euros a bonificar costes financieros de operaciones realizadas con Iberaval, según avanzó hoy el alcalde, Carlos García Carbayo, quien renovó junto al presidente de la entidad crediticia, César Pontvianne, el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones desde 2020 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a autónomos y pequeñas y medianas empresas salmantina, movilizando, según sus previsiones, más de tres millones de euros en inversión directa durante el ejercicio vigente.

El acuerdo, presentado hoy en el Salón de Recepciones del Consistorio, contempla una dotación municipal para bonificar costes financieros de operaciones tramitadas con el respaldo de Iberaval y podrán concurrir operaciones realizadas desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025. Según explicó el regidor en declaraciones recogidas por Ical, entre los conceptos subvencionables se incluyen comisiones de aval, intereses y gastos de estudio, apertura o notaría, entre otros “debidamente justificados”. Las ayudas alcanzarán hasta 10.000 euros por operación, con un mínimo subvencionable de 400 euros.

El alcalde subrayó que esta colaboración, iniciada en 2020, “se ha revelado como una herramienta eficaz para el emprendimiento, la consolidación empresarial y la transformación digital”. “Hoy presentamos un nuevo convenio que refuerza una alianza ya consolidada y que seguirá impulsando la actividad de nuestros autónomos y pymes”, señaló el regidor durante su intervención.

Desde el inicio de esta línea de cooperación, según sus datos, hasta 92 beneficiarios han recibido ayudas por un importe cercano a los 300.000 euros, contribuyendo al mantenimiento y creación de empleo en la ciudad. “Es un acuerdo con vocación de continuidad y resultados medibles”, añadió García Carbayo, quien incidió en que “el impacto es directo”, ya que “reduce costes para quien emprende, invierte o necesita liquidez para su negocio”.

“Así avanzamos en Salamanca, trabajando en equipo mediante la colaboración público-privada que tanto favorece a los salmantinos. Esta es una palanca para fortalecer el sector empresarial que nos permitirá retener más talento y generar oportunidades para los jóvenes. Todo proyecto viable que tenga ganas de crecer podrá acogerse a esta línea, así que esperamos que haya más alegría en este campo y siga creciendo el número de empresas en la ciudad”, concluyó el regidor.

Innovación y tecnología

Por su parte, el presidente de Iberaval, César Pontvianne, destacó que este acuerdo “demuestra que el acceso a la financiación puede dejar de ser un obstáculo y convertirse en un trampolín para autónomos, pymes y emprendedores”. “El fin que perseguimos es claro y va directo al corazón de ellas pymes y los autónomos. En momentos como este es cuando más importante es crear confianza frente a la incertidumbre”, reflexionó.

Según explicó, el programa fija como “criterio prioritario” la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, especialmente aquellos vinculados a innovación, tecnología, logística, biotecnología o digitalización. “Con esta orientación, el Ayuntamiento reafirma su estrategia de apoyo al tejido productivo y al talento local, favoreciendo la modernización del ecosistema empresarial y su competitividad en el marco de Salamanca Tech”, matizó Pontvianne.

“Hablamos de un impacto directo y tangible en el día a día de quienes necesitan financiación mediante una herramienta adaptada a las necesidades de quienes generan actividad real”, afirmó el presidente de Iberaval. El convenio mantiene la línea de bonificación de costes financieros para préstamos y operaciones avaladas, herramienta que ya en ejercicios precedentes ha permitido aliviar cargas financieras y mejorar condiciones de acceso al crédito para pymes, autónomos y emprendedores de Salamanca.

También la actividad de la entidad crediticia se ha multiplicado desde que se inició el convenio, ya que en 2019 movilizó unos 23 millones de euros y el pasado año superó los 50 millones de euros. La operación media supera los 143.000 euros. Por sectores destacan la industria, el comercio y la construcción, una orientación que, según Pontvianne, responde a una “apuesta estratégica”, de la propia ciudad. La entidad mantiene activos casi 116 millones de euros activos en la provincia y contribuye al mantenimiento de unos 13.400 empleos.