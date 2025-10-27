El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León presenta el Informe “Fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas del programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicio 2022”. Además, se procede al debate y votación de la propuesta de modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2025 del Consejo de Cuentas de Castilla y León presentada por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León para el primer periodo ordinario de sesiones del año 2025 (septiembre-diciembre).

El Consejo de Cuentas prevé concluir el año con la aprobación de 23 fiscalizaciones

ICAL

El Consejo de Cuentas espera terminar el año con 23 fiscalizaciones aprobadas tras haber dado luz verde el pleno de este órgano un total de 12 auditorías ya. Además, tiene pendiente de presentar en las Cortes todavía ocho informes, mientras sigue trabajando en 48 actuaciones, que se encuentran en diferentes estados.

Así lo trasladó hoy el presidente del Consejo Cuentas, Mario Amilivia, en su comparecencia en las Cortes para presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda las principales conclusiones de la fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas sobre el programa para la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del año 2022.

En ese sentido, el presidente del Consejo de Cuentas explicó al inicio de su intervención que era su duodécima comparecencia de este año, lo que eleva la cifra total en este mandato del Consejo de Cuentas a 71, informa Ical.

Finalmente, Amilivia precisó que ha llevado a cabo el 57 por ciento de las comparecencias que forman parte de la serie histórica del Consejo de Cuentas y el 49 por ciento de todos los informes aprobados desde que este organismo inició su andadura.