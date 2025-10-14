El ministro Torres comprende el «legítimo derecho» a la autonomía de la Región Leonesa, según UPL

ICAL

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trasladó este martes a Unión del Pueblo Leonés su comprensión por el “legítimo derecho” de conformar la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa, tal y como indicaron los leonesistas después del encuentro mantenido en la sede en Madrid del citado Ministerio.

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, encabezó la reunión mantenida, en la que también estuvieron también presentes el vicesecretario, Luis Mariano Santos, y el presidente de la formación leonesista, Carlos Javier Salgado. Además del ya mencionado Torres, estuvieron presentes el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial, Sonia Rodrigo, y el diputado nacional del Partido Socialista en León, Javier Alfonso.

Gallegó recordó que la autonomía de la Región Leonesa es “una reivindicación de la formación y de la propia ciudadanía leonesa”, motivo por el que se produjo el encuentro desarrollado con Torres. En este sentido, explicó que se le trasladaron las demandas de UPL y el “necesario” cambio del marco territorial después de que más de 70 ayuntamientos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, además de la Diputación de León, hayan aprobado la moción por la autonomía por la Región Leonesa.

De este modo, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés incidió en que “nos ampara la Constitución Española”, ante lo cual el Ministro Torres se mostró “abierto” a conocer las demandas y las cuestiones que desde UPL se pudieran plantear en torno a estos cambios y a la petición de la ciudadanía de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

“Al final, nuestras reivindicaciones económicas, sociales y territoriales para constituirnos como autonomía propia están amparados perfectamente”, sentenció Alicia Gallego.