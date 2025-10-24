El paro baja en la Comunidad un 6,6 por ciento y deja la tasa en el 8,68, dos puntos menos que la media nacional

ICAL

Castilla y León registró en el tercer trimestre del año una importante caída del número de desempleados, del 6,6 por ciento, con 7.000 parados menos en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que deja la cifra total en 100.500 personas. Esta reducción contrasta con la rebaja nacional, ligeramente menos pronunciada, que fue del 5,1 por ciento, con 140.000 personas menos, hasta los 2,61 millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por la Agencia Ical.

La tasa de paro en la Comunidad se sitúa en el 8,68 por ciento, casi dos puntos menos que la media nacional (10,45 por ciento) y seis décimas por debajo de hace un año.