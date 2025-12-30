El Plan Estratégico de Servicios Sociales, «los mejores de España», contempla 251 millones para el cuatrienio

ICAL

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció hoy tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales, que contará con 251 millones de euros de presupuesto para los próximo cuatro años, con el reto de “consolidar la transformación tecnológica del sistema”. Con este proyecto, el Ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco busca “mejorar el sistema y ratificar el compromiso de la Junta para que los servicios sociales de la Comunidad sigan siendo los mejores de España, porque eso repercute en el bienestar de las personas de Castilla y León”.

Según explicó, en declaraciones recogidas por Ical, la autonomía actualmente cuenta con un sistema de servicios sociales “útil, eficaz y moderno, que incorpora la innovación adaptada a los nuevos tiempos”. Ahora, con este plan, que explicó “es dinámico”, pretenden “consolidar el sistema para seguir siendo referentes a nivel nacional”.

Blanco detalló que el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León 2026-2029 se estructura en dos grandes apartados: uno de diagnóstico del contexto actual, para establecer “el punto de partida” y el segundo que contempla la planificación estratégica propiamente dicha.

En cuanto a la radiografía de la situación actual, la consejera valoró que el plan precedente, ejecutado entre 2022 y 2025, “ha supuesto la modernización y una transformación total e integral del sistema de servicios sociales”, con “actuaciones que ya son una realidad, entre las que citó la unidad de valoración de León, la residencia de personas mayores de Salamanca y Zamora, la transformación tecnológica del sistema de servicios sociales, la teleasistencia avanzada (con 62.300 usuarios ya) y el catálogo digital de servicios sociales

Para Blanco, el plan anterior ha demostrado que la Junta ha realizado “un uso útil y eficaz de los fondos Next Generation, que han contribuido notablemente a esa transformación”. “Esos fondos se han gastado de una forma eficiente, para mejorar la calidad de los servicios prestados, con una apuesta por la innovación tecnológica y la simplificación administrativa de muchos de los trámites”.

2026-2029

En cuanto a las nuevas actuaciones contempladas, el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029 se ha concebido de forma “horizontal”, con el “objetivo” final de la consolidación del sistema de servicios sociales de Castilla y León, siempre a partir de la “colaboración entre administraciones y con las entidades del tercer sector, representadas en el marco del Diálogo Social.

Los “objetivos estratégicos” del plan pasan por “mantener y consolidar las actuaciones que se han venido realizando, reforzar prestaciones y servicios, ampliar coberturas y apostar por la calidad”, todo ello con la incorporación de la innovación social y tecnológica a las prestaciones y servicios.

Las 116 actuaciones a realizar en los próximos cuatro años se enmarca, asimismo, en tres objetivos principales: consolidación y mejora general del sistema, fundamentalmente mediante las nuevas tecnologías para mejorar la relación con el ciudadano y simplificando procedimientos y trámites; potenciar la autonomía perosnal y los cuidados de larga duración mediante programas como ‘A gusto en casa’ o ‘INTecum’; y apostar por el apoyo a la familia mediante propuestas como Crecemos y Conciliamos.

El nuevo Plan Estratégico se organiza en cuatro ejes sectoriales que contemplan 116 actuaciones en total. El primero es el de mejora general del sistema de Servicios Sociales, y cuenta con un presupuesto estimado de 3,7 millones de euros; el segundo aborda la autonomía personal y los cuidados de larga duración, y engloba la mayor cuantía presupuestaria: 146,7 millones; el tercero aborda la inclusión social, la lucha contra la violencia de género y contra la pobreza, con una partida de 28,6 millones; y el último se centra en la familia, la conciliación y la protección a la infancia, con 72 millones. Todo ello suma la cuantía global de 251 millones.

Líneas estratégicas

La filosofía del Plan se establece en dos grandes líneas estratégicas. La primera de ellas es continuar la senda del texto anterior, para seguir consolidando el sistema de Servicios Sociales como una red universal que integra los recursos, programas, actividades, prestaciones o equipamientos necesarios y en el que confluyen, de manera coordinada, las diferentes administraciones y entidades sociales, lo cual es la piedra angular para llegar a todos los rincones de la Comunidad.

La segunda es acometer una profunda actualización para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, como sucede con la soledad no deseada, la búsqueda de soluciones y alternativas para seguir extendiendo los cuidados en el domicilio a personas en situación de dependencia o con discapacidad, la lucha contra la pobreza y su transmisión intergeneracional, o abordar las adicciones sin sustancia, como el uso abusivo de las pantallas entre adolescentes y jóvenes. De manera transversal, se da el impulso definitivo a la transformación tecnológica de todos los servicios, a través del fomento de la innovación social y la aplicación de los últimos avances al servicio de las personas más vulnerables.