El PP anuncia una moción de censura contra el nuevo alcalde de Burgos

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, anunció hoy que su partido iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Burgos, Daniel de la Rosa, «para que se cumpla el acuerdo pactado». En su perfil de Twiter, tras conocerse la elección del regidor socialista, Maroto publicó: «Vox ha incumplido su compromiso en Burgos permitiendo un alcalde del PSOE. El PP iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Burgos para que se cumpla el acuerdo pactado». La misma decisión tomarán en Huesca. PUBLICIDAD Daniel de la Rosa recibió 13 votos, once del PSOE y dos de Podemos, mientras que Vicente Marañón de Ciudadanos obtuvo 12, siete del PP y cinco de su partido, mientras que los dos ediles de Vox votaron a su cabeza de lista Ángel Martín en el pleno de constitución de la Corporación Municipal. Vox Burgos no apoyó la investidura del candidato de Ciudadanos (Cs), Vicente Marañón, como alcalde de Burgos ante “el bloqueo establecido por Cs” y por “su actitud de desprecio a la ciudadanía burgalesa”. Así lo aseguraron a través de un comunicado de prensa en el que confirmaron que sus dos votos son para su cabeza de lista, Ángel Martín. Tras las conversaciones mantenidas en diferentes días con el Partido Popular (PP) y con Cs, Vox Burgos manifestó que el pasado 26 de mayo, tras las elecciones municipales, el resultado daba “claramente” una opción de gobierno a los tres partidos, Vox, Cs y PP, con un plazo de 20 días para materializar el acuerdo. PUBLICIDAD “Han pasado 17 días hasta tener un primer contacto (informal) con ambas formaciones, un tiempo precioso que se ha perdido sin aparentemente ningún avance”, lamentaron. Con posteridad a estos contactos informales, criticaron que Vox “haya sabido que se estaba gestando un acuerdo secreto entre PP y Cs para repartirse los gobiernos regionales y municipales”. Así, apuntaron que “en ese pacto secreto, uno de los puestos que se negociaron entre PP y Cs, a espaldas de todos los burgaleses, fue la Alcaldía de Burgos”. “La Alcaldía de nuestra ciudad fue intercambiada como una mera mercancía entre ambos partidos”, denunciaron. Ayer, tras la reunión mantenida entre Vox Burgos y Cs para establecer un diálogo, señalaron que “en ningún momento esta formación se ha planteado pactar con Vox en igualdad de condiciones” sino que “siempre imponiendo una política de hechos consumados y marcando líneas rojas inamovibles, que impedían la entrada de Vox en el gobierno municipal”. “Los representantes de Vox en Burgos siempre han contado con total libertad por parte de la ejecutiva nacional del partido para negociar sin condicionantes”, señalaron, y agregaron que “en todo momento, Vox ha planteado la negociación para lograr un acuerdo que se forje en Burgos, para Burgos y pensando en los burgaleses”. Así, sostuvieron que “ante el bloqueo establecido por Cs y ante su actitud de desprecio a la ciudadanía burgalesa, los representantes de Vox en el Ayuntamiento burgalés no pueden votar a un alcalde que pretende iniciar un mandato sin contar con los acuerdos de gobernabilidad suficiente para asegurar la estabilidad”. PUBLICIDAD Por tanto, en el pleno de constitución que se celebrará mañana sábado en el Ayuntamiento de Burgos, los representantes de Vox confirmaron que votarán a su cabeza de lista. A partir de ese momento, subrayaron que “Vox seguirá dispuesto a trabajar por Burgos con lealtad a los burgaleses, y a dialogar con todas las fuerzas políticas del Consistorio”. Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos fueron recibidos con gritos a su llegada al Consistorio, donde se celebró el pleno extraordinario de constitución y la elección del alcalde. Los agentes de la Policía desplegados en las inmediaciones del Ayuntamiento tuvieron que escoltar a los ediles para que pudieran acceder al Ayuntamiento de la capital burgalesa. Marañón llegó acompañado por el procurador electo Luis Fuentes.