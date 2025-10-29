Celebración del I Foro de Innovación en Carreteras de la Comunidad, que organiza el clúster del hábitat eficiente de Castilla y León (Aeice). La presidenta de Aeice, Estíbaliz González de la Serna, y el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, inauguran la jornada.

El proyecto de PGC contempla 131 millones para actuaciones en carreteras de la red regional

ICAL

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, destacó hoy los 131 millones de euros previstos para actuaciones en carreteras en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 así como los proyectos de digitalización en esta materia que están orientados a mejorar la seguridad vial de los usuarios y la conectividad, especialmente, de los que viven en el medio rural por ser una vía para garantizar el desarrollo de todos los territorios con “cierta equidad”

Sanz Merino, que inauguró el primer Foro de Innovación de Carreteras de Castilla y León, que se celebra en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, destacó que la Junta ha invertido en lo que va de legislatura, es decir desde 2022, unos 400 millones de euros en la conservación y mejora de la red de carreteras de la Comunidad, que supera los 11.000 kilómetros. Además, destacó el compromiso de situar a Castilla y León a la “vanguardia” en esta materia.

En ese sentido, el titular de Movilidad destacó la importancia de este foro, organizado por el clúster de Hábitat Eficiente Aeice, para compartir el conocimiento y avances entre las administraciones, las empresas y otros centros académicos como las universidades. De hecho, puso el acento en la apuesta “decidida” de la Junta por la innovación y la digitalización en la explotación de las carreteras y puso como ejemplo la inversión de dos millones de una plataforma inteligente que proporciona información en tiempo real.

Esto, añadió Sanz Merino, permite actuar de inmediato y evitar desplazamientos, por lo que es un proyecto alineado con la digitalización, pero también con la sostenibilidad. De hecho, señaló que para la Junta las carreteras deben pasar de ser elementos “pasivos” que soportan tráfico, a instrumentos activos, con los que se pueda interactuar, ya sean el personal de la Junta o de las empresas encargadas de la conservación viaria. Con ello, reiteró, es posible anticiparse en la toma de decisiones y aplicar una gestión “integral”.

Igualmente, el consejero se refirió también al proyecto Territorio Rural Inteligente que conlleva la instalación de sensores en los silos de salmuera de las carreteras, así como colocar estaciones meteorológica que reporten información, como la temperatura de la calzada. Hasta ahora cuentan con 127 ya en toda la Comunidad, una línea que se seguirá impulsando porque está reportando “muy buenos resultados” en la explotación de la red viaria, pero también en la seguridad vial de los propios usuarios.

Otras medidas, continuó el responsable de Movilidad, tienen que ver con los denominados cruces o con pasos inteligentes para advertir de la presencia de fauna salvaje, lo que ya ha logrado reducir hasta en un 25 por ciento la siniestralidad en esos puntos. “Yo creo que vamos a seguir profundizando en esa tarea”, dijo para añadir el programa piloto de señalización inteligente para la detección de ciclistas en las carreteras autonómicas, que se desarrolla en la SO-800 y en la SO-P-6019, en Soria.

Vehículo eléctrico

Por su parte, la presidenta del clúster Aeice, Estíbaliz González de la Serna, aseguró que buscan “posicionar a Castilla y León en el mapa” para que sea una comunidad “innovadora” en movilidad, lo que se va a traducir en que además de la innovación, haya infraestructuras “seguras” y que puedan “vertebrar bien el territorio”, para que las personas que viven en los pueblos y las ciudades estén “más unidas”.

Igualmente, destacó que se abordará también lo que se hace en otras comunidades autónomas de España, así como en el ámbito internacional, ya que señaló el vehículo eléctrico está avanzando “muy rápido” y eso tiene que “impactar también” en las infraestructuras.

González de la Serna señaló que las carreteras están “bien”, pero insistió en que el objetivo de Aeice es que sean “las más innovadoras” de España, si bien reconoció que esto es “complicado” porque los recursos son “limitados” y se hace necesario “priorizar”. El “embrión” de esta iniciativa, añadió, fue un estudio sobre la innovación de la red viaria que se llevó a cabo durante el año 2024.

200 agentes y 40 ponentes

El foro, que reúne a más de 200 agentes del sector y 40 ponentes, cuenta con profesionales, responsables de distintas administraciones -Aragón, Asturias y Castilla y León-, así como empresas y centros de conocimiento, que también explicarán sus iniciativas innovadoras que impulsan la sostenibilidad, la integración de tecnologías digitales y la mejora de la seguridad, de acuerdo con la evolución de las normativas europeas y los compromisos de descarbonización. También se abordará la sostenibilidad en obra viaria a través de materiales, procesos y soluciones, así como el papel de la innovación al servicio del mantenimiento y el análisis de las carreteras como infraestructuras inteligentes.

Entre los ponentes, destaca el responsable de Carreteras y Autopistas de WSP en España, Miguel Ángel de la Rúa, que hablará sobre ‘Infraestructuras viarias: lecciones globales para los retos locales’; el jefe de área de Gestión de la movilidad e infraestructuras ITS de la Dirección General de Tráfico (DGT), Indalecio Candel, con su intervención sobre ‘Gestión del tráfico y seguridad vial: soluciones basadas en datos’; y el director de Concesiones, economía y estudios de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, Bruno de la Fuente, para tratar el papel de la empresa en la transformación de las infraestructuras viarias.