La consejera de Educación, Rocío Lucas, vista el Instituto de Enseñanza Secundaria Zorrilla, en Valladolid donde se están realizando obras de mejora en los canecillos del tejado

El proyecto de PGC prevé 70 millones de inversión «real» en construcción y reforma de centros educativos

ICAL

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró hoy que la Junta de Castilla y León apuesta por la parte académica pero también por “cuidar” las infraestructuras educativas, tal y como recoge el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026, que reserva 70 millones de euros de inversiones reales para las nuevas construcciones y las obras de reforma, mejora y sustitución. De esta manera, subrayó que se garantiza que los alumnos puedan estar cómodos y disponer, “se encuentren donde se encuentren”, de las mejores y más modernas infraestructuras educativas.

Con motivo de una visita a las obras que se realizan en el Instituto de Enseñanza Secundaria Zorrilla de Valladolid, Lucas aseguró que el Ejecutivo autonómico busca la excelencia educativa, tanto en la parte académica como en su apuesta por contar con las mejores infraestructuras posibles.

En el caso de la provincia de Valladolid, enumeró los casi dos millones consignados en 2026 para el polideportivo del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel Delibes, con una inversión total de 6,1 millones, en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de la capital o los 1,6 millones para la mejora de la envolvente y la iluminación del IES ‘La Merced’, los 800.000 para la ampliación del instituto de Portillo o diversas cantidades para obras en otros centros como los ascensores del CEIP Jorge Guillén y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Felipe II, el patio del Teresa Íñigo de Toro o la sustitución de carpinterías en el IES Parquesol.

A ellos se suman 6,4 millones para obras de reposición y mejora en centros de Infantil, Primaria y Secundaria, un millón para equipamiento en nuevas tecnologías o medio millón para nuevo equipamiento en FP.

En total, la Consejería de Educación ha llevado a cabo este año 300 actuaciones con una inversión de casi 19 millones de euros, cifra “muy por encima” de la media del periodo 2015-2020, que rondó los diez millones. Concretamente, a la provincia de Valladolid se han destinado 3,6 millones para acometer 57 actuaciones. Además, hay que añadir los 1,6 millones de los convenios suscritos con las diputaciones provinciales con este mismo fin, ofreciendo una inversión total cercana a los 20,6 millones de euros en la Comunidad.

En el caso del instituto Zorrilla, se trata de la restauración de los aleros y la cubierta, por un importe de 287.000 euros. “Una obra necesaria ya que, tras las fuertes tormentas, se produjeron desprendimientos en las cornisas del centro y se ha aprovechado para hacer una reparación de los aleros, así como un repaso general de todas las cubiertas. Hay que cuidar de todos nuestros centros y, con especial cuidado, de estas joyas que son los centros históricos”, explicó. Así, en los últimos cinco años se han invertido más de 426.000 euros en este instituto.