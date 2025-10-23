El PSCyL-PSOE denuncia que Mañueco «siempre estuvo» en la ‘trama eólica’

ICAL

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Pedro González Reglero, acusó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “ponerse de perfil” en la ‘trama eólica’ a pesar de que cuando ocurrieron los hechos formaba parte del Ejecutivo autonómico, primero como consejero de la Presidencia y después como responsable de Justicia e Interior, además de ser el presidente del Comité de Ética y Garantías del PP a nivel nacional y secretario general del PP de Castilla y León entre 2002 al 2017. “Mañueco siempre estuvo allí y debía saber lo que ocurría en su partido y en la Junta”, afirmó.

González Reglero, que realizó un balance de las diez primeras sesiones del juicio de la ‘trama eólica’ que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid, aseguró que se trata de uno de los mayores casos de corrupción, junto con el de la ‘Perla negra’, que teniene como nexo de unión que los acusados “son los mismos”. Además, recalcó que “la ambición y deseo de enriquecimiento personal sin límites” de algunos políticos frenó el desarrollo industrial y económico de la Comunidad, dado que muchas inversiones se frenaron.

El procurador socialista también apuntó que, según los testigos que han declarado, desde la cúpula de la Junta se “chantajeaba” y “torpedeaba” a los inversores que querían instalarse en Castilla y León con “exigencias ilegales” y “mordidas”. Así, explicó que los testigos han dejado claro que las sociedades que no aceptaban los socios locales impuestos por los altos cargos de la Consejería de Economía, veían como sus proyectos se retrasaban o no llegaban a tramitarse.

En este sentido, González Reglero aseguró que la cúpula de la Consejería de Economía actuaba como una “auténtica mafia”, ya que era el entonces viceconsejero, Rafael Delgado, era que el que decidía personalmente que parques se autorizaban, incluso cuando dejó de ser viceconsejero y se convirtió en secretario general de la Consejería de Economía.

A su vez, reclamó al PP que asuma sus responsabilidades y acusó a los ‘populares’ de “llevar la corrupción en su ADN”, como se está poniendo de manifiesto en la ‘trama Gürtel’, “donde los principales imputados están reconociendo los delitos de fraude fiscal y blanqueo”.