El PSOE se abstendrá «a ojos cerrados» en la votación del techo de gasto para que «trabajen» en el Presupuesto

ICAL

El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, confirmó hoy que el Grupo Socialista en las Cortes se abstendrá en la votación que permitirá sacar adelante el techo de gasto como muestra de la voluntad que mantiene el partido sobre la necesidad de contar con un Presupuesto en 2026 “para no perder ni un solo minuto”.

“Contará con la abstención a ojos cerrados en el techo de gasto; no será el mismo posicionamiento en los presupuestos. Por tanto no van a tener excusas para sentarse a negociar, van a tener que ponerse a trabajar de verdad, que es lo que les ha faltado en los últimos 38 años”, dijo.

A pesar de dejar vía libre a la aprobación al techo de gasto, aseveró que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, volverá a recibir la “enésima bofetada legal” de esta legislatura, ya que la Secretaría de las Cortes rechazará la admisión de las cuentas al no incluir algunas partidas que deben estar recogidas por normativa.

Martínez volvió a calificar los Presupuestos 2026 de “chapuza”, y auguró que la Secretaría de las Cortes optará por cumplir con la normativa y la legalidad. “Esto no es un cuestión de posicionamiento político sino de posicionamiento legal”, dijo.

Martínez, que participó en la jornada ‘Mujeres que sostienen el territorio’ celebrada en el Palacio de la Audiencia de Soria, aseguró que el Ejecutivo autonómico ha sido tan “chapucero” a la hora de presentar el proyecto de presupuestos que se ha olvidado, incluso, de hacer el “corta y pega” e incluir algunos de los artículos que por normativa se tienen que incluir, recoge Ical.

“No hay más remedio que la Administración, que se presume serie, cumpla la normativa”, reseñó para indicar que sin techo de gasto y sin la normativa que se debe aplicar no se puede avanzar en los presupuestos.

Al margen de la crítica precisó que el PP no tendrá “excusas” para sentarse a negociar con el PSOE, que está en disposición de aprobar unas cuentas con “rigurosidad y seriedad”, y reiteró que el PP va a tener que ponerse a trabajar para sacar adelante los presupuestos. “A quién hay que exigirle al menos lo mínimo legal es al Ejecutivo autonómico que debe cumplir con sus leyes y reglamentos y que tenga una voluntad cierta de consenso y acuerdo”, destacó.

Por último, recordó que el Ejecutivo ha realizado un “ridículo top”, y precisó que el PSOE y Vox no han hecho pinza respecto a los presupuestos, ya que hasta el secretario general del PP, que participa en la Mesa de las Cortes, se ha dado cuenta que era “ilegal” lo planteado.