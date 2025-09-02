Empleo destina 880.000 euros a impartir cursos de formación en hostelería dirigidos a personas en paro

ICAL

Con una inversión que ronda los 880.000 euros, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo organiza este año más de un centenar de cursos de formación en hostelería y cocina dirigidos a parados y ocupados que buscan mejorar su formación, con el objetivo de atender la demanda de mano de obra cualificada que demandan las empresas del sector en Castilla y León.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia Pérez, que esta mañana visitó en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid a los participantes en uno de estos cursos, aseguró que la formación es indispensable para fortalecer el mercado laboral, ya que se mejora la cualificación profesional y se ofrecen nuevas oportunidades a los trabajadores, pero también para mejorar la competitividad de las empresas, al atender su demanda de contar con personal formado.

En el curso que visitó la consejera, dirigido a la dirección y la producción en cocina, cuenta con 1.110 horas de formación y con nueve alumnos, de los que dos lo han abandonado al encontrar trabajo durante su periodo de formación, “lo que demuestra la eficacia que tienen estos cursos dentro del sector”, apuntó García.

Además, junto a la Cámara de Comercio de Valladolid, entidad de la que depende la Escuela Internacional de Cocina, la Junta viene organizando otros cinco cursos sobre hostelería, y restauración, con una inversión de 436.000 euros por parte de la Consejería de Comercio, Industria y Empleo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Caramanzana, también recalcó la importancia de la formación de los trabajadores para mejorar la competitividad empresarial, a la vez que destacó el peso del sector turístico en Castilla y León, donde representa casi el 12 por ciento del PIB.

A su vez, resaltó que en los últimos años han sido cerca de un millar los alumnos que han pasado por este tipo de cursos por la Escuela Internacional de Cocina, lo que demuestra la capacidad de un centro que se encuentra entre los mejores de España.