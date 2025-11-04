Eólicas. Exdirectivos de Endesa niegan trato de favor a Collosa y dicen que era «corriente» contar con socios locales

ICAL

Exdirectivos de Endesa aseguraron hoy, en el juicio de la denominada ‘trama eólica’ que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid, que Collosa fue un socio estratégico en Castilla y León con el que no hubo ningún trato de favor. Además, el que fuera consejero delegado de la energética, Rafael Miranda, remarcó que “era corriente” que todos los gobiernos autonómicos recomendaran a los promotores de parques contar con socios locales.

No obstante, Miranda no supo contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre una carta que él mismo remitió al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y en la que además de hacer referencia a una reciente conversación entre ambos en la que se ponía de manifiesto el interés la Junta por que “grandes promotores eólicos” se hiciera cargo de los que parques pendientes de tramitación en Castilla y León, también aparecía un listado de empresas con las Endesa podía llegar a acuerdos y en el que figuraba, entre otras, Preneal, Ider, Canon Power o Ecotecnia. En la misiva también se planteaba concertar una entrevista entre el propio Villanueva y el entonces director general de Generación Manuel Ángel Morán. Respecto a la carta, Miranda se limitó a decir que él no la escribió y que podría haber sido uno de sus colaboradores directos, informa Ical.

Tampoco aclaró si la reunión llegó a celebrarse el propio Manuel Ángel Morán, que rechazó que recibiera presiones de la Junta, a la vez que explicó que en aquellos años uno de los objetivos de la compañía era incrementar lo más posible la capacidad de generación de energía eólica. Además, también resaltó que la relación con Collosa “fue beneficiosa para nosotros” y rechazó que la empresa constructora recibiera algún trato de favor.

En la misma línea se pronunció la que fuera responsable técnica de Endesa en la promoción de los parques eólicos en la Comunidad durante los años 2000 a 2010, quien a preguntas del Ministerio Fiscal aseguró que a Collosa “nunca se le regaló nada”, además de resaltar que decidieron aliarse con la empresa constructora por la buena experiencia que había tenido en la construcción de parques, y ante la falta de una sede física en Castilla y León.

Al mismo tiempo, explicó que para Endesa fue positiva la entrada de Collosa en una sociedad creada para la promoción de parques en la que la energética tenía el 85 por ciento del capital, y el otro 15 por ciento estaba en manos de la constructora. Además, indicó que con esta alianza se cumplía “de la mejor manera” la parte del decreto eólico que contemplaba el componente del socio local.

A su vez, preguntada por una carta que le remitió Rafael Miranda a Villanueva, aseguró que ella mantenía con cierta periodicidad reuniones con todos los promotores para tratar asuntos relativos a la evacuación, así como en el seno de Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl), por lo conocía cuál era la realidad del sector y tenía claro que proyectos le podía interesar más a Endesa en su objetivo de desarrollar su potencia eólica. En su declaración también recalcó que nunca habló ni con Villanueva ni con Rafael Delgado, a la vez que remarcó que la Junta nunca les impuso ningún socio.

Por otra parte, en la jornada de hoy también prestó declaración un funcionario del Servicio Territorial de Industria de León, que reconoció que una vez aprobado el sistema de avocación para la autorización definitiva de los parques, la tramitación se paralizó durante tres o cuatro años. “Aunque no tengo pruebas de irregularidades, fue algo que me extraño”, indicó este funcionario, a la vez que indicó que se enteró de la exigencia de la Junta de contar socios locales para recibir la autorización por los propios promotores, que también le hicieron llegar su quejas por la lentitud en la tramitación.

Este funcionario, que participó en Valladolid en una reunión en la que Rafael Delegado entregó al jefe del Servicio Territorial de Industria de León un listado de parques con previsiones de autorización, también resaltó que él nunca recibió ninguna indicación relativa a agilizar determinadas tramitaciones.