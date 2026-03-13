Feijóo denuncia los incumplimientos del Gobierno con El Bierzo y apela a convertir León en nodo clave

Laura Sánchez / ICAL

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy en Ponferrada, durante el último día de campaña, el voto de todos los bercianos y castellanos y leoneses para el proyecto del PP porque ellos piensan en “gobernar», en lo que harán «a partir del lunes y los próximos cuatro años”. Así lo dijo durante su participación en un acto público, acompañado de la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, la número uno de la lista por León, María José Álvarez, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

El líder ‘popular’ reclamó que este domingo se vaya a las urnas de forma masiva para dar al voto a una formación que tiene “líder, programa y balance”, y no a partidos que solo piensan en sus intereses, como el PSOE, en los que sólo piensan en no desaparecer y “apoyar al Gobierno más corrupto de los últimos 47 años”, en referencia a formaciones de izquierdas, como Podemos, Sumar o IU, y a los que “bloquean” los gobiernos del país”, en referencia a Vox.

“Nosotros pedimos el voto para gobernar. Consignas las puede lanzar cualquiera, pero el lunes hay que gobernar, tomar decisiones. El lunes tenemos que ver cómo mantener los servicios públicos, cómo tendremos recursos para pagar a médicos, enfermeros, profesores, dependencia y consolidar las políticas sociales. Cómo mantener el primer puesto en educación, cómo vertebrar la Comunidad más extensa de Europa, cómo vamos a buscar infraestructuras, cómo captar inversiones, seguir sirviendo a los agricultores y ganaderos, cómo vamos a seguir bajando impuestos o aprobando presupuestos. De eso se trata. Lo demás es perder el tiempo”, dijo Feijóo.

Añadió que para que los ciudadanos respalden a un partido, deben conocer al balance de su gobierno. En este sentido recordó que gracias al PP, Castilla y León tiene la mejor educación, la segunda mejor sanidad de España, la mejor dependencia, una buena política de vivienda y menos impuestos.

Feijóo señaló también aquellas promesas incumplidas por parte del Gobierno de España, como la industria que llegaría al Bierzo tras el cierre de las térmicas, la autovía a Orense, la A-76, “que ahora dice que se va a iniciar, cuando llevan ocho años y no han hecho nada”, o el Corredor Atlántico.

“Lo que vamos a hacer aquí es tratar a León como se merece, porque es un nodo clave en la comunicación entre Castilla y León y Galicia, es la rótula que une a las dos. Vamos a electrificar, el primer tramo de vía entre León y Ponferrada. Vendremos con plazos y presupuestos. Me implicaré personalmente para que el Bierzo y Ponferrada vuelva a tener la capacidad industrial que tuvo durante décadas”, remarcó.

Por otro lado Feijóo alabó el trabajo de Alfonso Fernández Mañueco al frente de Castilla y León, que recorre cada rincón. “Hay que votar pensando en Castilla y León. Hay que conocer Castilla y León. Esto no consiste en dar discursos de brocha gorda, hay que entrar al detalle, conocer cada rincón, ordenar el territorio, vertebrar, buscar empleos donde no los hay, buscar la prosperidad de la gente, de los jóvenes abandonados por el gobierno sanchista. Hay que conocer las capitales y los pueblos, la industria, el comercio…mirar todo el mapa. Estar sobre el terreno. Gobernar Castilla y León exige remangarse y ponerse a trabajar, no apuntar con un dedito los problemas y no hacer nada”, siguió. “Mañueco es un presidente que se quedó siempre, también cuando le traicionaron, que no se calla con los atropellos que sufre Castilla y León”, insistió.

Por eso, dijo, resuelve los problemas de la gente y por eso “hay que apoyar al PP. Cuando has gobernado bien, has explicado tu proyecto, solo queda pedir el voto. Vengo a pedir el voto sabiendo que lo merecemos, que hemos sido y seremos responsables y que os vamos a devolver la confianza. Hasta las ocho del domingo tenemos todas las posibilidades de consolidar un proyecto que conoce muy bien esta tierra”, indicó.

“¿Cuál es el balance de Sánchez?”, preguntó. “Nos ha subido impuestos, tenemos la mayor crisis de vivienda, descontrol migratorio, ha endeudado a los españoles en un 40 por ciento más, hay déficit en la seguridad social, servicios públicos cada vez peores, centenares de baches en las autovías, ya no hay alta velocidad y hay más inseguridad en las calles y entre las mujeres”, detalló. “Su balance es el gobierno más corrupto, con más escándalos y casos de corrupción. ¿Cuántos sumarios llevan? Ya no sabemos. Cada día es algo nuevo. A Sánchez le da igual. Pero una cosa es decir la verdad y otra es mentir. Una cosa es ser decente y otra un corrupto», insistió.

Por último volvió a pedir a la ciudadanía que este domingo acuda a las urnas, que apoye al PP, que apoye a Mañueco, “que siempre ha dado la cara por esta tierra”.