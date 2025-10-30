Los portavoces de Economía y de Vivienda de Vox en el Congreso, María Figaredo y Carlos Hernández Quero, presentan el programa económico y de vivienda de Vox en Valladolid

Figaredo defiende la gestión de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ante la ZBE y la tasa de basuras

ICAL

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, reivindicó hoy a su partido para dar un giro de 180 grados a las políticas del “socialismo rojo y azul” de PP y PSOE que han acabado, en su opinión, “con el bienestar de los ciudadanos” en ciudades de tamaño medio como Valladolid, “ejemplo perfecto” de la factura “terrorífica” que se está cobrando la “desindustrialización”.

En un acto en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, antes de presentar el programa de Economía y Vivienda en plena precampaña de las elecciones autonómicas, Figaredo aseguró que antes los trabajadores tenían un futuro garantizado y empleo gracias a la industria, mientras que ahora sólo tienen “incertidumbre”, fruto de la situación del sector del automóvil, que aseguró está siendo atacado por las “políticas dogmáticas” que quieren prohibir la producción de vehículos de combustión.

También denunció que algunas zonas de la ciudad donde las familias criban a sus hijos se han convertido en zonas “invivibles”, ya que señaló que estos barrios están “absolutamente abandonados” y “ocupados” por una “marabunta multicultural” que hace que nadie quiera residir en ellos a pesar de que en el pasado fueron una “lanzadera” para muchos trabajadores.

Asimismo, señaló que el campo, que fue “fuente y foco de prosperidad”, ahora “languidece” junto a la industria agroalimentaria, lo que hace que las localidades próximas a Valladolid, que antes estaban llenas de vida, ahora están en “vías de extinción”. Esto, añadió, provoca que la población esté “más envejecida” y requiera una serie de servicios que la administración no puede prestarles.

Pacto en Valladolid

Respecto al pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid entre PP y Vox, Figaredo defendió la actuación de su partido en el gobierno municipal de la ciudad con dos cuestiones, la zona de bajas emisiones, una “trampa” que han reducido a lo “mínimo posible” y, por otro, la tasa de basuras que ha comenzado a cobrar este ejercicio en el Consistorio.

De hecho, argumentó que en la etapa del socialista Óscar Puente existía un plan para la zona de bajas emisiones “brutal”, con unas sanciones “terroríficas», pero que gracias una negociación “a brazo partido” de Vox con el PP, se ha reducido a “cuatro o cinco calles”, con exenciones para las familias numerosas y para la inmensa mayoría de los coches matriculados en la ciudad.

Finalmente, el diputado de Vox defendió que el Ayuntamiento ha rebajado el Impuesto de bienes Inmuebles (IBI) para compensar a los vallisoletanos el impacto económico de la implantación de la tasa de basuras.