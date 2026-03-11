Fundación Eurocaja Rural ofrece ayudas de 3.000 euros a 32 empresas para proyectos sociales y de desarrollo rural

ICAL

La nueva convocatoria de Ayuda Sociales de Fundación Eurocaja Rural ofrece 32 ayudas de 3.000 euros destinadas a impulsar proyectos de impacto social y desarrollo rural con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los más vulnerables e impulsar el desarrollo rural. Por ello la fundación seleccionara 32 proyectos en dos categorías: ‘Colectivos vulnerables’ y ‘Desarrollo rural’.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas o privadas con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, con resultados medibles y una propuesta de valor alineada con las necesidades del territorio.

En ‘Colectivos Vulnerables’, se apoyarán proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren la autonomía y el bienestar de personas y familias en situación de fragilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades.

En ‘Desarrollo Rural’, se priorizarán iniciativas que contribuyan a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 11 de marzo y finaliza el 12 de mayo a las 14:00 horas. Las propuestas deberán registrarse a través del formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural. En el mismo espacio se publicarán las bases y una guía práctica para facilitar la presentación de los proyectos.

Para la selección, Fundación Eurocaja Rural tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto social y la viabilidad de la propuesta, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como la sostenibilidad y el grado de innovación.

Desde la puesta en marcha del programa, Fundación Eurocaja Rural lleva apoyados más de 385 proyectos y ha destinado un total de 500.000 euros a entidades que trabajan sobre el terreno, con respuestas concretas ante necesidades sociales y retos del medio rural.