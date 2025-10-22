La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, participa en la inauguración oficial de las III Jornadas de Condicionalidad organizadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

González Corral alerta del «riesgo real de fractura» que se intuye en la propuesta de la PAC

J.M.A. / ICAL

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, advirtió hoy de que la propuesta global de la PAC, difundida por la Comisión Europea, encierra un “riesgo real” de pérdida de autonomía y renacionalización y, con ello, de “fractura” en la política común que ha garantizado durante décadas la cohesión territorial de Europa. “Supone una inflexión que rechazamos porque renuncia al carácter propio e independiente de la PAC, que pasa a integrarse en un conjunto de políticas generales de la Unión”, recalcó.

González Corrla, en declaraciones recogidas por Ical durante su intervención en el acto inaugural de la tercera edición de las Jornadas de Condicionalidad organizadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), recordó que, frente a esta propuesta, Castilla y León mantiene una “posición clara”, avalada además mediante una declaración institucional en el seno del Consejo Agrario, que cuenta con la firma de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, ocho de las nueve diputaciones provinciales, los regantes de la Cuenca del Duero y el clúster de la industria agroalimentaria.

“Defendemos un presupuesto suficiente, porque no puede haber una PAC fuerte con menos recursos, defendemos una PAC que mantenga la estructura de los dos pilares, centrada en el agricultor profesional, en quien vive del campo, y exigimos que la gestión del agua ocupe un lugar prioritario, con financiación clara para regadíos y modernización. La simplificación administrativa debe ser real. La reciprocidad comercial frente a las importaciones que no cumplen nuestras normas y la producción basada en la innovación deben ser principios irrenunciables”, resumió la consejera.

En definitiva, González Corral insistió en que la PAC debe ser una “inversión estratégica” en Europa, en seguridad alimentaria, cohesión territorial y equilibrio social. “Es el corazón de Europa y la base sobre la que se construye el futuro de nuestras zonas rurales. Y más en Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa de España y una de las más extensas de la Unión Europea. La agricultura, la ganadería y el desarrollo rural son fundamentales. Son fuentes de fijación de la población y de creación de trabajo en nuestro medio rural”, afirmó.

En este sentido, se comprometió a a seguir trabajando “con rigor y con visión política” para defender este modelo: “Una agricultura profesional, productiva, sostenible que combine tradición, innovación y compromiso con nuestro territorio. Ese es el modelo que queremos proteger y fortalecer en la nueva PAC y lo haremos con firmeza, con diálogo y con unidad, porque el futuro del campo de Castilla y León y con él el de toda Europa, merece una política agraria fuerte, justa y verdaderamente común”, zanjó.

Anticipo de la PAC

Ante más de un centenar de técnicos y responsables de la PAC de todas las autonomías, la consejera aseguró que Castilla y León es una comunidad “estratégica “para el sector agroalimentario español, con una gestión” rigurosa y eficaz” de los fondos europeos. Así, recordó que hace unos días, la Junta comenzó a ingresar 498 millones de euros a 49.000 agricultores y ganaderos castellanos y leoneses en concepto de anticipo de la PAC 2025.

“Nos situamos un año más entre las primeras comunidades autónomas de España en efectuar este abono el primer día autorizado por la Comisión Europea. Esto demuestra el compromiso, la capacidad técnica y la eficacia de la Junta de Castilla y León en la gestión de las ayudas europeas”, afirmó, sobre un anticipo que representa en torno al 70 por ciento del total de las ayudas directas.

“Incluye todas las intervenciones, también los ecoregímenes y permite inyectar liquidez inmediata al sector para afrontar, entre otras cosas, la futura nueva campaña de siembra. Gracias al trabajo de todos los servicios técnicos y al uso de la tecnología propia, más del 90 por ciento de los expedientes se han incluido ya en este primer pago”, cifró.

La condicionalidad

En Castilla y León, recordó, la gestión y el control de la condicionalidad se realiza por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, responsable de verificar la condicionalidad social. Los controles del ámbito climático y medioambiental se realizan mediante dos modelos complementarios. Por un lado, controles sobre el terreno y por otro controles por monitorización, ambas con herramientas desarrolladas con medios propios.

“Esta doble vía nos permite una gestión ágil, eficiente y plenamente digitalizada. Para los controles sobre el terreno disponemos de dispositivos móviles que verifican el cumplimiento de las normas de manera rápida e intuitiva y cargan automáticamente los datos en las aplicaciones de gestión reduciendo errores. Y el control por monitorización, por su parte, utiliza imágenes de los satélites Sentinel para validar condiciones de condicionalidad de forma automática. Los controles en salud pública, fitosanidad y bienestar animal requieren visitas presenciales que tratamos de hacer cada vez más sencillas y eficaces”, refirió.

Según sus datos, las reducciones de pago por incumplimientos apenas suponen un 0,03 por ciento del total de los pagos del Feaga y del Feader, que en Castilla y León superan los 1.050 millones de euros. “Este resultado demuestra también el alto grado de compromiso y concienciación de nuestros agricultores y ganaderos con las normas PAC”, concluyó.