González Durántez y Baños animan a la UE a «no perder comba» ante los «cambios a velocidad de vértigo»

El coronel leonés Pedro Baños y la abogada y fundadora de España Mejor, la vallisoletana Miriam González Durántez, coincidieron en reclamar mayor “flexibilidad”, “agilidad” y mayor capacidad de adaptación a un entorno cambiante a velocidad de vértigo para mejorar la capacidad de gobernanza de la Unión Europea, que vive “un momento de inflexión histórico”, marcado por la aceleración de acontecimientos y por una “gran revolución tecnológica” que, a juicio de la olmedana, “no está ni a la mitad de su evolución”. Ambos participaron en una animada mesa redonda moderada por Sergio Martín y Ana Samboal en el salón de actos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Valladolid, durante la celebración de la la jornada ‘Cómo será el mundo del futuro’, organizada por el Foro Periodismo 2030.

“En Europa hemos perdido la comba en sus primeras fases, con la irrupción de la inteligencia artificial o las redes sociales, pero aún estamos a tiempo de engancharnos en lo que está por venir, la aplicación de la IA, la fusión nuclear, los semiconductores o los ordenadores cuánticos. Puede que nos podamos desenvolver ahí, pero debemos cambiar la manera en que pensamos en Europa para ser mucho más competitivos”, subrayó González.

En declaraciones recogidas por Ical, Baños defendió que “todo va a cambiar de una manera radical en geopolítica, en lo político y en lo social”, y reivindicó que precisamos “una estructura mental y organizativa flexible” ante el momento actual: “Es el momento del gran cambio, y el que no se dé cuenta se quedará completamente desfasado. Si no somos capaces de desarrollar las tecnologías seremos esclavos tecnológicos de los que sí lo hacen, a una velocidad inusitada”, auguró.

Cuestionados sobre el reciente apagón sufrido en España, Baños aseguró que en la UE había planes para evitar el “efecto cascada” que se produjo al carecer de electricidad y telecomunicaciones. “Eso estaba estudiado pero jamás se puso en práctica, porque la UE es incapaz de reaccionar con rapidez a lo que sucede”, censuró. Por su parte, González denunció que España tiene “ciertas empresas en manos de quienes no debería”. “El coste del nepotismo es una de las consecuencias del apagón, tener ahí gente a dedo, que cuando tiene que tomar decisiones no tiene capacidad”, afirmó antes de criticar que Red Eléctrica esté en manos de una registradora de la propiedad, algo que “tiene un coste para toda la población”.

En ese sentido, Baños censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tardase seis horas en comparecer ante los ciudadanos tras la situación vivida el lunes 28 de abril, un periodo demasiado prolongado a su juicio, que dio pie a que todo el mundo elucubre y se crea todo tipo de patrañas en torno al origen del problema. “En España carecemos de un plan de comunicación estratégica y eso da pie a que todo el mundo se crea cualquier cosa”, lamentó. Al respecto, consideró que “los primeros desinformadores son los propios gobiernos y la UE”, algo que en su opinión conlleva “una involución democrática clarísima”.

La vorágine de la desinformación

Sobre la “vorágine de la desinformación” y el rol de los periodistas les inquirió el decano del Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga, ante lo cual Baños consideró que “la primera desinformación es no dar la información”. “Hoy hay una gran cobardía, miedo a que te etiqueten por hacer ciertos comentarios o por precisar quiénes son los que cometen violaciones grupales, por ejemplo. El periodismo es algo sagrado y vital en un sistema democrático, y su primera misión debe ser denunciar cualquier exceso del poder, algo que hoy no está cumpliendo”, comentó. Al respecto, señaló que la profesión “está sufriendo muchísimo” y vive “un momento de gran transformación”, en su proceso de adaptación al mundo digital. “En España hay medios sostenidos de una forma artificial, que deberían estar cerrados de acuerdo con su balance de resultados. Si los medios están subordinados al poder tenemos un problema importante”, consideró.

Sobre ello, González Durántez aseguró que “el papel de la prensa en España es mucho más débil y muy distinto al de otros países” ya que aunque “hay periodistas fantásticos que se la juegan a diario, en España la prensa es más efervescente que efectiva”. Además, advirtió a los jóvenes asistentes que “no hay que dar por seguro el mantenimiento de un sistema democrático” y señalo que los medios que consigan subir el listón de la calidad, encontrarán en la irrupción de la IA “un momento buenísimo de oportunidades”.

En su intervención, a preguntas del director de la Agencia Ical Luis Miguel Torres, lamentó que la juventud no esté en el centro de la agenda política, ante lo cual Baños aseguró que “la situación de los jóvenes ha empeorado con el paso de los años”. “En Europa tenemos políticos muy deficientes, desconectados de la realidad de la calle, y la fórmula que han encontrado para mantenerse en el poder es enfrentar no solo a hombres contra mujeres, sino a jóvenes contra los mayores… Es demencial”, expuso, antes de denunciar que la polarización existente “es intencionada” ya que “le interesa a los grandes partidos. “Para evitarlo necesitamos políticos que hablen de unidad y convivencia, que sean capaces de convertir la diversidad que disfrutamos en España en riqueza y no en motivo de enfrentamiento”, argumentó, mientras González lamentaba que “en España no tenemos cultura del riesgo” y reclamaba que la “mayoría silenciosa debe ser menos silenciosa”.

XI Informe de Riesgos Futuros

La mesa de debate estuvo precedida por la presentación del XI Informe de Riesgos Futuros, a partir de una encuesta realizada a 20.000 personas de 15 países sobre los retos del futuro. El director general de la Fundación AXA, Josep Alfonso Caro, desgranó el estudio y subrayó que “se percibe una situación global de policrisis”, con muchos de los diez principales riesgos percibidos por la sociedad, interconectados entre sí. En ese sentido, aclaró que el cambio climático y los riesgos geopolíticos son los dos principales factores de preocupación para expertos y ciudadanía general, además de aclarar que en España los encuestados consideran que los poderes públicos no están bien preparados para la gestión de riesgos.

Los conflictos militares, la amenaza nuclear y el resurgimiento de los bloques están entre las amenazas percibidas, y cada vez menos personas creen que la globalización es la herramienta más eficaz para hacer frente a los retos futuros. Además, explicó que “hoy la tecnología amplía de forma drástica las consecuencias de la desinformación” y evidenció la “tendencia a sobrevalorar nuestras propias capacidades frente a las de los demás”.

En la inauguración de la jornada también participó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que aclaró que “aunque podríamos pensar que los problemas geoestratégicos son algo muy lejano, nos afectan de forma directa”. Así, se refirió al Brexit, el Covid, el encarecimiento de las materias primas tras la invasión de Ucrania o a los anuncios de nuevos aranceles y el proteccionismo internacional. “Somos una Comunidad exportadora, con un saldo comercial positivo, que vende más que lo que exporta y que precisa seguir exportando para crecer y crear empleo”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, defendió que está “a la vuelta de la esquina” una “gran revolución agroalimentaria” que “marcará el futuro de las relaciones humanas e internacionales” y que vinculó con el próximo despertar de África, un continente con millones de personas que tiene mucho que decir. Además, se refirió al papel que la Vieja Europa debe jugar en el nuevo contexto internacional, que a su juicio debe pasar por el rol del encuentro y por “una defensa recia de los viejos principios”, como se vio en el reciente encuentro de Trump y Zelensky en el Vaticano, durante el funeral por el Papa Francisco.