Iberaval defiende en un foro internacional el impacto positivo del uso de garantías financieras

ICAL

Iberaval lidera el debate sobre el futuro del crédito en el XVIII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiación de la Pyme, que se celebra desde ayer en la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, a la par que defiende la utilización de las garantías financieras en las empresas por el impacto positivo que tiene en las economías en las que éstas se emplean.

Este encuentro, promovido por la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), se ha consolidado como la gran cita internacional en torno al acceso a crédito de las pymes y autónomos, un desafío común a ambos lados del Atlántico.

La cumbre, que congrega a expertos, reguladores y representantes de sistemas de garantía de más de 20 países de Iberoamérica, Europa y Asia, se desarrolla en un momento clave: los sistemas de avales están asumiendo un papel central en la política económica, tanto para multiplicar la financiación disponible como para garantizar la resiliencia de los ecosistemas empresariales.

Desde 2022, Iberaval preside REGAR a través de su director general, Pedro Pisonero, quien ha reforzado el papel de esta red como plataforma para compartir experiencias, generar conocimiento y lanzar propuestas de alcance internacional. En este foro, Pisonero intervinó en un panel dedicado al reafianzamiento y los coavales en el fortalecimiento de las garantías, que abrió la agenda de debates. Si bien, antes inauguró un encuentro en el que puso de relieve esa “conexión entre la utilización de las garantías y la buena marcha de la economía en los países”.

En su intervención en la mesa redonda, el director general de Iberaval destacó que los “mecanismos de reafianzamiento, como el operativo en España, logran movilizar más de treinta euros en préstamos por cada euro reafianzado”. Una cifra que refleja la capacidad multiplicadora de las garantías, con efecto en la creación de empleo y la estabilidad empresarial.

“Las compañías que acceden a financiación garantizada generan hasta un 30 por ciento más de empleo y elevan sus ventas un 35 por ciento, con una reducción de la morosidad en cinco puntos porcentuales”, subrayó el también presidente de REGAR, quien afirmó “no ha encontrado un sistema más eficiente y con mayor impacto que este”.

Pedro Pisonero puso también el acento en la necesidad de agilizar los procesos vinculados a fondos europeos y multilaterales, sin perder rigor. Todo ello para “simplificar sin perder control, y acelerar sin renunciar a la calidad, es un reto ineludible para que las garantías sigan siendo ágiles y eficaces”.