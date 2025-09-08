Industria convoca ayudas por cuatro millones de euros para que las pymes renueven maquinaria

ICAL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anunció hoy la resolución de la nueva convocatoria de subvenciones, por valor de cuatro millones de euros, para la adquisición de nueva y moderna maquinaria industrial en 58 pymes industriales de la Comunidad. Unas ayudas que buscan contribuir a la modernización y crecimiento de estas empresas, así como mejorar su producción y competitividad a través de un impacto positivo en el tejido industrial.

Durante la visita a las instalaciones de la carpintería Alfredo Sanz, en la localidad abulense de Las Navas del Marqués, la consejera puso en valor que estas subvenciones tienen un “impacto directo en la cohesión territorial”, ya que al apoyar pymes industriales, ubicadas mayoritariamente en el medio rural, se contribuye a fijar población en el territorio y a generar oportunidades de empleo de calidad, dijo en declaraciones recogidas por Ical.

García incidió en la importancia de actuar junto a la pequeña y mediana empresa, dado que es la que tiene “mayores desafíos por delante” cuando se habla de innovación, modernización y digitalización. De ahí que esta resolución se encamine a posicionar a las pymes a la “vanguardia” del sector gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León.

La empresa Alfredo Sanz, dedicada fundamentalmente a la fabricación de muebles de madera de cocina y baño, tiene su origen en un pequeño taller de autoempleo constituido en los años 80, convirtiéndose en pequeña empresa, con nueve trabajadores, en el año 2016 ampliando y diversificando su producción y extendiendo su mercado a todo el territorio nacional.

A través de la línea de ayudas de maquinaria industrial, García explicó que esta pequeña empresa ha adquirido una máquina de última generación para mecanizar y automatizar los procesos de corte y fabricación de muebles de madera y otros materiales, al mejorar la calidad y la precisión, reduciendo tiempos y realizando trabajos de gran valor añadido que no pueden resolverse de forma manual. Con este equipo, la empresa puede alcanzar producciones de hasta 350 piezas por turno, logrando una producción más flexible y eficiente, además de ahorrar espacio en planta.

Industria 4.0

La consejera de Industria, Comercio y Empleo apuntó que en las próximas semanas se resolverá también el programa de industria 4.0, que este año ha contado con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros ampliable hasta los seis millones. Ayudas que se suman a las destinadas a mejorar la ciberseguridad industrial que en este ejercicio han subvencionado los proyectos de 27 empresas con una inversión inducida de 923, 443 euros.

De igual manera, en el caso de la empresa Alfredo Sanz, este centro mecanizado, que ha contado con una subvención de 70.733 euros dentro de la línea con la Industria 4.0, ha permitido su conexión con los sistemas informáticos y logísticos de la fábrica para una producción mejorada, la carga remota de instrucciones y el envío de programas y listas de trabajos, informa Ical.

Por ello, Leticia García dejó claro que este tipo de ayudas y apuestas significan “crecimiento económico y crecimiento industrial” para posicionarse en el ámbito “puntero de la innovación industrial”.