Industria presenta la plataforma ‘Talento-Empleo’ para unir empresas, universidades y jóvenes

ICAL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, presentó hoy en la Casa de Cultura del municipio vallisoletano de La Cistérniga el proyecto ‘Talento-Empleo de Castilla y León’, una plataforma que forma parte del “plan integral” desarrollado por su departamento para “crear un ecosistema” en el que convivan “las empresas, las universidades, el tejido asociativo y el tejido social”.

El objetivo del Gobierno autonómico es adaptarse a los constantes y radicales “cambios que se están produciendo en los sistemas de intermediación”, donde actualmente conviven las redes sociales, las páginas web de empresas y los portales de empleo con otras fórmulas tradicionales offline, como los servicios de empleo, las ferias o las agencias de colocación.

“Hay otros métodos de intermediación, como los networking o las redes de contactos, y queremos integrar todo este proceso de cambio dentro de esta plataforma”, señaló García en declaraciones recogidas a Ical, en las que aseguró que el propio servicio público de empleo de la Junta, el ECyL, “está teniendo en cuenta estas transformaciones”.

“Nosotros prestamos los servicios de intermediación laboral desde la Junta de Castilla y León a través de las oficinas de empleo. En 2024 gestionamos 54.000 ofertas de empleo, atendimos a 186.000 candidatos en nuestras oficinas, pero también tenemos sistemas digitales a través de nuestras propias redes sociales. Tenemos 65.000 seguidores de nuestras redes sociales del ECyL, donde diariamente miles de personas consultan las ofertas de trabajo”, expuso.

Además, otro motivo que les ha llevado a poner en marcha esta plataforma es que “muchas veces no afloran con suficiente intensidad las distintas vacantes de empleo de carácter cualificado en la Comunidad autónoma”. “Muchas empresas desconocen el talento que pueden obtener a través de nuestros estudiantes, y los propios trabajadores desconocen las empresas a las que pueden acceder dentro de la autonomía”, lamentó, sobre una situación que hace que, “muchas veces, el talento que tenemos en nuestra Comunidad opta por irse fuera de Castilla y León”.

“Queremos corregir esos desajustes y por eso nace esta plataforma, que incorpora además un método ágil de automatización de ofertas y demandas de empleo a través de la incorporación de sistemas como la inteligencia artificial”, aseguró. Con esta plataforma pretenden asimismo dotar de talento sectores estratégicos de Castilla y León como la automoción, el hábitat, la biomédica o las tecnologías TIC, que precisan personal cualificado.

Esa plataforma, de uso “sencillo” a través de su versión web o mediante la App, “conecta todas las necesidades de trabajo que tienen las empresas de Castilla y León y las necesidades de los trabajadores”. Se va a incorporar una tecnología a través del propio móvil para los trabajadores que introducen su demanda de empleo en el sector donde busquen trabajar y también podrán incorporar su currículum o titulación.

‘Talento – Empleo de Castilla y León’ nace, según explicó, “con una base sólida de trabajo” puesto que va contar con los 4.000 currículums que derivan del convenio que mantiene el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla León con las universidades. Además, se incorporará a ella el talento especializado que deriva de los propios certificados de profesionalidad que emite el ECyL (en torno a 10.000 anuales). “Todo ello formará parte de esa base de datos que va a generar una herramienta de intermediación cualificada y que va a permitir que las empresas interesadas (75 por el momento) puedan incluirse en la herramienta y también que todos los jóvenes de Castilla y León puedan acceder a las oportunidades de empleo cualificado existente en la autonomía”.