La DO Rueda refuerza su posición, crece un 0,27 por ciento y entrega más de 118 millones de contraetiquetas

ICAL

La Denominación de Origen Rueda cierra el año con resultados «excelentes, consolidando su liderazgo en el mercado del vino blanco con DO en España y reforzando su posición como una de las pocas DO que crecen en un contexto marcado por la caída del consumo a nivel mundial», destacaron desde el Consejo Regulador.

En concreto, en 2025 se entregaron un total de 118.675.175 contraetiquetas, lo que supone un crecimiento del 0,27 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Un crecimiento “especialmente relevante”, indicaron las mismas fuentes, si se tiene en cuenta la evolución negativa del sector, y que “confirma una realidad clara: el consumidor sigue escogiendo los vinos de la DO Rueda”, informa Ical.

Este comportamiento, según el Consejo Regulador, responde “al buen trabajo de viticultores y bodegas, a una propuesta reconocible basada en la calidad, el origen y la versatilidad y al creciente reconocimiento por parte de los consumidores”.

Del total de contraetiquetas entregadas, 118.612.811 corresponden a vinos blancos, donde la DO Rueda mantiene su posición de “liderazgo absoluto”. La categoría de Vino Tranquilo lidera con 118.474.186, de la cuales 239.736 corresponden a la categoría de Gran Vino de Rueda. Los vinos Espumosos alcanzan las 132.427contraetiquetas y los Vinos de Licor las 6.198 contraetiquetas.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de este año, que consolidan a la DO Rueda como un valor seguro dentro del sector del vino y del vino blanco de calidad en particular”, afirma Carlos Yllera, presidente del C.R.D.O. Rueda. “En un momento en el que el consumo de vino desciende, nosotros seguimos creciendo. El consumidor reconoce la autenticidad, la versatilidad y la calidad de nuestros vinos y sigue escogiéndolos. Esto es mérito de productores y bodegas, que trabajan cada día para ofrecer vinos excepcionales”.

Presencia en más de 100 países

El desempeño internacional de la DO Rueda también ha sido “sobresaliente”, profundizaron. En la primera

parte de 2025 -enero a julio-, las exportaciones alcanzaron los casi once millones de botellas (10.902.647), registrando un incremento del 6,2 por ciento respecto al año anterior y manteniendo la presencia de la Denominación de Origen en más de 100 países.

Entre los mercados más dinámicos destaca Holanda, que se consolida como uno de los principales consumidores internacionales de la DO Rueda, siendo esta la primera DO de España en ventas de vino tranquilo en el país, con 4.786.317 de botellas exportadas, lo que representa un crecimiento del 14,8 por ciento interanual y un aumento de más de un millón de botellas en tan solo dos años. El mercado neerlandés se ha convertido en un “aliado estratégico” para el posicionamiento exterior de la Denominación, reforzado por acciones de promoción, catas profesionales y colaboraciones con prescriptores locales.

Otros países como Canadá, Brasil, Austria y Colombia también experimentaron crecimientos “significativos”, contribuyendo al fortalecimiento del perfil internacional de los vinos blanco con contraetiqueta DO Rueda.