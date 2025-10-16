El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Luis Argüello, presiden el acto de apertura de la XXVIII exposición de Las Edades del Hombre ‘EsperanZa’.

La economía de Zamora cobra ‘EsperanZa’ con la nueva edición de Las Edades del Hombre

Juanma de Saá / ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó hoy que la XXVIII Exposición de Las Edades del Hombre ‘EsperanZa’, inaugurada hoy y que permanecerá abierta hasta el 5 de abril de 2026, es “una nueva oportunidad” para Zamora. “Hay que proyectar la nueva ventana hacia el mundo, como un centro histórico y un destino turístico muy atractivo. Una nueva ocasión para que Zamora sea aún más conocida, un eslabón importante y que todo el mundo compruebe que merece la pena conocer”, señaló.

“Una oportunidad para volver, una vez más, y que vean que es una tierra de historia, arte y tradiciones y rebosante de dinamismo, empuje, ambición y tenacidad”, recalcó el número uno del Ejecutivo autonómico, que destacó que la Junta “ha elaborado un plan de promoción destinado de forma exclusiva” al evento cultural para “potenciar” su vertiente turística y “conseguir” una mayor rentabilidad económica. “Va a convertir a Zamora y a Castilla y León en destinos imprescindibles de turismo religioso y cultural durante los próximos meses”, insistió.

“Una inmensa riqueza cultural y patrimonial vinculada, en este caso, a la religión, al mensaje de Jesús”, agregó, además de incidir en la “simbiosis perfecta” entre Las Edades del Hombre y Castilla y León. “Una iniciativa que expresa nuestra identidad. Nos refleja bien”, dijo.

Alfonso Fernández Mañueco hizo todas estas declaraciones en el claustro de la Catedral de San Salvador, en la capital zamorana, durante la inauguración oficial de la XXVIII Exposición de Las Edades del Hombre. También intervinieron el arzobispo de Valladolid y presidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Lusi Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera.

El acto contó también con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja; la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, entre otros responsables de instituciones y entidades públicas y privadas.

Riqueza cultural y patrimonial

“Es una de las principales manifestaciones artísticas de España y el mejor ejemplo de la inmensa riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León. Además, se trata de un proyecto consolidado como modelo de desarrollo económico y social, basado en una gestión moderna, eficaz e imaginativa del patrimonio de la Comunidad”, subrayó.

“Las Edades del Hombre han reunido más de doce millones de visitantes y 5.300 obras expuestas en más de 40 templos. Un éxito que siempre ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León. El apoyo de la Junta a este gran evento cultural forma parte de su compromiso con la conservación, gestión y difusión del valioso patrimonio cultural de la Comunidad”, anotó.

Fernández Mañueco hizo hincapié en la “cruz vacía” que preside el espacio, a modo de prólogo de la muestra, que puede contemplarse en la iglesia de San Cipriano. “En un primer momento, puede parecer sinónimo de tristeza pero es todo lo contrario: es símbolo de esperanza porque Jesús ha resucitado. Es el mensaje que lleva a los cristianos y que traslada Jesús”, indicó.

“En este jubileo, se nos invita a caminar juntos, en un mundo que quiere ser más pacífico y fraterno. A veces, parece que vamos en dirección contraria pero tenemos que recordar, desde nuestra responsabilidad, que debemos ahondar, caminar, reconocer que somos peregrinos y que estamos llamados a abrir nuestro corazón hacia la paz, a tender los puentes a la esperanza”, concluyó.