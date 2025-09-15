La UEMC inicia curso en su renovado campus con 5.500 alumnos

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha comenzado hoy la actividad docente del curso académico 2025/2026 para cerca de 2.500 estudiantes de grados y másteres presenciales, que estrenan las nuevas instalaciones del Campus UEMC. Junto a ellos, los alumnos matriculados en modalidades híbridas y online elevan la cifra total de estudiantes de la Universidad hasta más de 5.500.

El curso arranca marcado por la ampliación del campus universitario, que ha duplicado el espacio destinado a docencia e investigación. Las nuevas instalaciones incorporan aulas tecnológicamente avanzadas, laboratorios especializados y modernas zonas de convivencia, configurando un entorno de aprendizaje que refuerza la apuesta de la UEMC por la innovación académica y la vida universitaria.

La Universidad ofrece este año un total de 15 grados, 6 dobles grados, 2 dobles titulaciones internacionales, 18 másteres y un programa de doctorado. Entre las titulaciones más demandadas en modalidad presencial destacan Ciencias de la Salud (CAFD, Fisioterapia, Odontología, Psicología o Enfermería), mientras que grados como ADE, Ingeniería Informática o Ingeniería de Organización Industrial siguen atrayendo a un gran número de estudiantes.

En modalidad semipresencial, Nutrición Humana y Dietética, Criminología e Ingeniería en Organización Industrial figuran entre los más solicitados. En posgrado, destacan el nuevo Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente, junto al de Prevención de Riesgos Laborales o Psicopedagogía.