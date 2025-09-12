La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, se reúnen con asociaciones empresariales para abordar las medidas de recuperación de los sectores y empresas afectados por los incendios en Sanabria

Las ayudas de la Junta se ampliarán a municipios no evacuados pero sí afectados por los incendios

Juanma de Saá / ICAL

La Junta de Castilla y León destacó hoy las ayudas habilitadas para paliar las pérdidas económicas provocadas por los incendios forestales del pasado mes de agosto en la comarca zamorana de Sanabria.

“Queremos hacer hincapié expresamente en la parte de ayudas de la Junta por las pérdidas económicas provocadas en Sanabria por los incendios. Vamos a trabajar para paliar los daños y queremos incidir en fortalecer nuestro tejido empresarial, la actividad económica, el empleo en las comarcas afectadas”, afirmó la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

En este contexto, destacó el “esfuerzo” de la Administración autonómica por que las ayudas económicas “se amplíen” a municipios que no fueron evacuados. “No solo van a los municipios evacuados, sino que se ha hecho una ampliación de las medidas a los municipios o territorios que, no habiendo sido evacuados o afectados directamente, sí han sufrido una pérdida económica”, aclaró.

“Estamos en una comarca que es un ejemplo de ello. En Sanabria ha habido muchos incendios este verano y hay algunas localidades como Puebla de Sanabria o El Puente de Sanabria que no fueron evacuadas ni afectadas pero han sufrido una merma de la actividad económica por los desalojos de los pueblos del entorno, las restricciones de movilidad, el humo y limitaciones de la propia gestión del incendio”, indicó.

Leticia García hizo estas declaraciones en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, junto con la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, antes de reunirse con representantes de asociaciones empresariales para abordar las medidas de recuperación de los sectores y empresas de Sanabria afectadas por los incendios forestales del pasado mes de agosto.

La reunión contó también con la presencia de la directora general de Comercio y Consumo; María Pettit; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada; el diputado provincial Ramiro Silva y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.

“Una reunión para profundizar en esas ayudas que la Junta de Castilla y León ha puesto de forma rápida para contribuir a paliar las consecuencias de los incendios. Se pusieron en marcha el 20 de agosto y se han ido desarrollando. De 47 medias, prácticamente 30 ya están impulsadas y se trabaja en el resto. 114 millones de euros de inversión de todas esas medidas”, subrayó.

Asimismo, mencionó las seis medidas puestas en marcha por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que supondrán la “movilización” de cuatro millones de movilizado. “Son ayudas dirigidas a los posibles ERTE -ojalá que no haya ninguno-, puestas sobre la mesa para ayudar a los trabajadores, a los empresario, a la contratación, y ayudas para los ayuntamientos también para contratar desempleados que trabajen en la recuperación de los territorios”, enumeró.

“También tenemos ayudas específicas para las empresas, negocios, autónomos y a las pymes de los pueblos afectados por los incendios que hayan podido sufrir daños, de hasta 5.000 euros, que se canalizan a través de los ayuntamientos y que permiten reparar los daños que hayan sufrido comercios, talleres artesanales y servicios de proximidad. La completaremos con una ayuda específica a la promoción, campañas de difusión y bonos que traten de incentivar el consumo en estos municipios”, agregó.

Dentro de las medidas económicas y específicas para las empresas, ya está en marcha la de 5.500 euros a las empresas por el lucro cesante y las pérdidas provocadas por los incendios, dirigidas a autónomos y a pymes. “Ya se han puesto en marcha desde el 22 de agosto, con ese número ya importante de solicitudes, 64 ayudas, 352.000 euros en toda la comunidad autónoma; 28, si hablamos de Zamora, con 99.000 euros ya concedidos en ayudas a las empresas”, precisó.

“Hoy se ha publicado en el BOCyL la ayuda a la creación de empresas en territorios afectados que supone que las que se constituyan dentro de estos territorios van a tener un 75 por ciento más que el resto de la línea. Medidas a la financiación, con bonificaciones a los préstamos e importantes ayudas a la inversión, con el máximo que permite la Unión Europea en cada una de las provincias”, anotó, además de apuntar que, en el caso de Zamora, “la máxima intensidad que permite la Unión Europea es el 40 por ciento; entre 30.000 euros y un millón y medio, se financiará el 40 por ciento”.

Por último, la consejera de Industria, Comercio y Empleo recalcó que Sanabria “reúne las características, como siempre, de sus recursos naturales para ser visitada” y concluyó: “Animamos a los zamoranos, a los castellanos y leoneses a toda España a visitar Sanabria. Empezamos la época otoñal, magnífica, para visitar Sanabria, el Lago y todo su entorno y que todo el mundo sepa que está en condiciones óptimas y con sus recursos íntegros para ser visitados”.