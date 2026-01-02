La Fundación de Castilla y León organiza una jornada infantil con la grabación del programa de radio ‘El árbol de la música’. Asiste el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

Las Cortes acogen una jornada de música clásica para las familias organizada por Fundación Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León acogieron esta tarde una jornada cultural y familiar organizada por la Fundación de Castilla y León con motivo de la grabación del programa de Radio Clásica de RNE ‘El árbol de la música’, en un acto pensado especialmente para niños, padres y abuelos, que llenaron el Salón de Actos de la sede parlamentaria autonómica.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. En su intervención recordó que, en los actos que se celebran en la sede parlamentaria, es habitual saludar a las autoridades, pero subrayó que en esta ocasión existía una excepción: “cuando los actos están dirigidos a los niños, las autoridades son ellos, y también sus padres, sus abuelos y, en estas fechas, los Reyes Magos, que ya están cada vez más cerca”.

Pollán tuvo también palabras de agradecimiento para Eduardo Martínez-Abarca, director y presentador de ‘El árbol de la música’, de quien destacó su capacidad para demostrar que la música clásica “no es solo cosa de padres o abuelos, sino que también puede y debe llegar a los niños”. El presidente expresó su deseo de que los más pequeños disfrutaran “de la grabación, de los talleres y del chocolate con churros”, y señaló que iniciativas como esta contribuyen a acercar la institución parlamentaria a la ciudadanía desde edades tempranas.

La jornada ha continuado con la grabación del programa ‘El árbol de la música’, en la que Eduardo Martínez-Abarca combinó cuentos, narración y música clásica interpretada en directo por el quinteto de cámara con soprano ‘Scherzo’, ante un público infantil y familiar que disfrutó durante el desarrollo del espacio radiofónico.

Tras la finalización de la grabación, la actividad se trasladó al hall principal de las Cortes de Castilla y León, donde se celebraron talleres lúdicos infantiles, y concluyó con una merienda de chocolate con churros para todos los asistentes, poniendo el broche final a una tarde festiva y cultural en el Parlamento autonómico.

Esta actividad navideña, abierta al público familiar, refuerza el compromiso de la Fundación de Castilla y León y de las Cortes con la difusión cultural, la educación musical y la apertura de las instituciones a la sociedad, especialmente a los más jóvenes.