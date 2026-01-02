Las Cortes acogen una jornada de música clásica para las familias organizada por Fundación Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León acogieron esta tarde una jornada cultural y familiar organizada por la Fundación de Castilla y León con motivo de la grabación del programa de Radio Clásica de RNE ‘El árbol de la música’, en un acto pensado especialmente para niños, padres y abuelos, que llenaron el Salón de Actos de la sede parlamentaria autonómica.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. En su intervención recordó que, en los actos que se celebran en la sede parlamentaria, es habitual saludar a las autoridades, pero subrayó que en esta ocasión existía una excepción: “cuando los actos están dirigidos a los niños, las autoridades son ellos, y también sus padres, sus abuelos y, en estas fechas, los Reyes Magos, que ya están cada vez más cerca”.
Pollán tuvo también palabras de agradecimiento para Eduardo Martínez-Abarca, director y presentador de ‘El árbol de la música’, de quien destacó su capacidad para demostrar que la música clásica “no es solo cosa de padres o abuelos, sino que también puede y debe llegar a los niños”. El presidente expresó su deseo de que los más pequeños disfrutaran “de la grabación, de los talleres y del chocolate con churros”, y señaló que iniciativas como esta contribuyen a acercar la institución parlamentaria a la ciudadanía desde edades tempranas.
La jornada ha continuado con la grabación del programa ‘El árbol de la música’, en la que Eduardo Martínez-Abarca combinó cuentos, narración y música clásica interpretada en directo por el quinteto de cámara con soprano ‘Scherzo’, ante un público infantil y familiar que disfrutó durante el desarrollo del espacio radiofónico.
Tras la finalización de la grabación, la actividad se trasladó al hall principal de las Cortes de Castilla y León, donde se celebraron talleres lúdicos infantiles, y concluyó con una merienda de chocolate con churros para todos los asistentes, poniendo el broche final a una tarde festiva y cultural en el Parlamento autonómico.
Esta actividad navideña, abierta al público familiar, refuerza el compromiso de la Fundación de Castilla y León y de las Cortes con la difusión cultural, la educación musical y la apertura de las instituciones a la sociedad, especialmente a los más jóvenes.