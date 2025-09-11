La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reúne con alcaldes de municipios de Zamora afectados por el incendio de Molezuelas de La Carballeda

Las labores de desescombro en 23 pueblos afectados por incendios se desarrollarán en dos meses

Juanma de Saá / ICAL

La Junta de Castilla y León destacó hoy el “tiempo récord” en el que se dictaron hasta diez órdenes de emergencia, desde el 18 hasta el 26 de agosto, y el hecho de que 23 localidades afectadas por incendios cuenten ya con empresas y técnicos para las actuaciones de desescombro que, si se cumplen las previsiones, se completarán en dos meses.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitó hoy Uña de Quintana (Zamora), donde se reunió con los alcaldes de municipios afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), concretamente, además de Uña de Quintana, Alcubilla, Ayoó de Vidriales, El Cubo de Benavente, Fuente Encalada, Molezuelas de La Carballeda, Santibáñez de Vidriales y Villageriz, para informarles sobre las ayudas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León y les animó “a solicitarlas y a difundirlas” entre sus vecinos para que “las conozcan y puedan beneficiarse” de ellas.

“Escuchar sus demandas es lo primero y lo más importante. Ver cómo va evolucionando la situación, qué necesidades van surgiendo y contarles la batería de ayudas que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para ayudar a las familias, las empresas y los ayuntamientos”, señaló.

“Hoy, aprobamos en Consejo de Gobierno paquetes de ayudas como 142 ayudas de 500 euros más a las familias, lo que hace un total de 361, hasta el momento. A las pymes, a los negocios, llevamos ya 64 ayudas de 5.500 euros, que llegan también a 530 agricultores y ganaderos profesionales”, precisó.

En este sentido, incidió en que es “sencilla” la forma de solicitar las ayudas y destacó las inversiones que realiza la Dirección General de la Vivienda. “Hemos tratado de eliminar burocracia, de eliminar el mayor número de trámites posibles, para que las ayudas lleguen cuanto antes a familias y negocios. Queremos dar una respuesta ágil que les ayude a comenzar otra vez”, subrayó.

“Se han puesto en marcha los desescombros. Se están realizando ya en la práctica totalidad de los municipios afectados y, también, las ayudas, hasta 185.000 euros, para reconstruir la vivienda. En los casos en que es necesario, se han concedido a tres familias en esta zona”, comentó.

En este contexto, recalcó que el Consejo de Gobierno llevó un nuevo paquete de cerca de dos millones de euros para las familias afectadas en Guardo (Palencia) para reconstruir sus hogares canto antes. Hasta 185.000 euros por vivienda, hasta 18.000 euros por enseres perdidos, frente a los 15.000 euros, por ejemplo, que aporta el Gobierno de España para reconstruir las viviendas”, criticó.

“El presidente Mañueco tiene un compromiso con las familias y estamos poniendo sobre la mesa todas las ayudas para que puedan rehacer sus vidas. Es verdad que la parte de los recuerdos es muy difícil de recuperar. Vamos a estar ahí, también, con ese apoyo psicológico y con esas ayudas, hasta el momento, a doce familias, para pagar el alquiler mientras se reconstruye su vivienda”, apuntó.

62 viviendas afectadas

Por su parte, la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, afirmó que, desde que se declaró el primer gran incendio forestal, en la segunda semana del pasado mes de agosto, la Junta de Castilla y León ha realizado gestiones “en tiempo récord” .

“Lo primero que hicimos, nada más conocer que había daños materiales, fue contactar con alcaldes, delegaciones territoriales y diputaciones provinciales para conocer cuáles eran las localidades donde había habido daños materiales. El 14 de agosto comenzamos a hacer visitas con distintas personas del equipo de la Dirección General a cada una de esas localidades”, expuso.

“Han sido 23 localidades las afectadas en un plazo de nueve días. Al conocer que había habido derrumbes, lo que más nos preocupaba era evitar daños mayores, daños personales. Pudimos elaborar en esos nueve días un inventario provisional de cuántos inmuebles, sobre todo viviendas, se habían visto afectadas”, agregó.

De esta forma, la Administración autonómica determinó, inicialmente, que habia 62 viviendas afectadas, 32 de las cuales estaban habitadas y el resto, en ruina. “Nuestra primera preocupación es dar una solución a esas 32 familias, doce de las cuales estaban en su vivienda habitual. El compromiso de la Junta es rehabilitar todas las viviendas sean primera o segunda residencia, entre otras cuestiones, porque muchas de ellas están ubicadas en el medio rural”, aseguró.

“Acto seguido, tomamos la decisión de dictar unas órdenes de emergencia. No conozco otro lugar, otra comunidad autónoma, ni siquiera a nivel estatal, que asuma el cien por cien del coste del desescombro y apuntalamiento de viviendas o negocios. El coste lo asumimos al cien por cien desde la Junta de Castilla”, destacó.

La primera orden de emergencia se dictó el 18 de agosto, “en un tiempo absolutamente récord”, según insistió. “Y el 26 de agosto ya estaban todas las órdenes de emergencia dictadas y esas 23 localidades ya cuentan con empresas y con técnicos para realizar esas actuaciones de desescombro que, además de evitar daños mayores, también ayudan a las familias a superar psicológicamente el trauma de ver muchas de sus viviendas en una situación de ruina”, anotó.

“También nos permite que, de cara a las lluvias que, probablemente, van a venir en otoño, no se produzcan daños mayores y todos los escombros estén ya debidamente retirados. Diez órdenes de emergencia y un total de casi dos millones de euros destinados hasta la fecha a esas órdenes de emergencia que, probablemente, va a haber que ampliar”, anunció.

Así, la Junta estima que, “en dos meses, como mucho”, estarán todas las obras terminadas y todos los escombros recogidos.

“Compromiso”

Por último, María Pardo consideró que la Junta “está demostrando” que “es verdad” el “compromiso” de la Junta de Castilla y León. “Son ayudas directas y únicas. Ayudamos para la primera residencia, segunda residencia e, incluso, para las edificaciones complementarias, con unas cuantías también desconocidas. Si es primera residencia y es ruina total o segunda residencia y es ruina total, 185.000 euros más 18.000 euros de menaje. Efectivamente, las ayudas que da el Gobierno de España es que no superan los 17.000 en el caso de ruina total de una vivienda habitual”, insistió.

“Si es una ruina parcial, 193.000 euros en total, 185.000 de máximo y otros 8.000 euros, en su caso, por menaje y por utensilios de la vivienda. Hemos visto muchas edificaciones complementarias que no tienen uso de vivienda pero sí son patios, lugares donde se acumula el material de muchas familias y nosotros lo complementamos con una ayuda de hasta 40.000 euros”, puntualizó.

En total, la Junta ha concedido ya ayudas a doce familias, por un importe superior a doce millones de euros. “Termino con un mensaje de esperanza porque esas otras personas que también están solicitando la ayuda, esperamos que, en los próximos meses, cada jueves, seguir llevando esas ayudas para que cada familia pueda reconstruir su vivienda”, concluyó.