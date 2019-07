Lingotes Especiales obtiene un beneficio bruto de 6,3 millones este semestre

Lingotes Especiales registró unos resultados antes de impuestos de 6, 366 millones de euros en el primer semestre del año, un 85 por ciento de la cifra alcanzada en 2018, cuando fue de 7,530. De la misma forma, el Ebitda fue positivo por 9,534 millones, por lo que representa un 91 por ciento del montante contabilizado el ejercicio anterior, según los datos enviados hoy por la compañía. PUBLICIDAD Asimismo, la empresa explicó que la evolución de las materias primas no constituye un riesgo al estar los precios de venta vinculados a las variaciones de aquéllas. “La solidez de la estructura financiera del Grupo haría que una hipotética elevación de los tipos de interés no afectara significativamente a la cuenta de resultados”, añadió. Sin embargo, reconoció que el alto precio de la energía no es admitido por los clientes, sobre todo extranjeros, pues en otros países esta circunstancia no se da, por ello el diferencial del margen tiene que ser soportado por la compañía. Asimismo, admitió que existen ciertas incertidumbres provocadas por las nuevas exigencias de emisiones y posibles problemas geopolíticos o proteccionismo arancelario. Sin embargo, la compañía destacó que tiene “bien diversificados” sus clientes y productos, exportando el 85 por ciento, por lo que no espera un impacto negativo, de acuerdo a las perspectivas de sus propios clientes. PUBLICIDAD Finalmente, el Grupo recalcó su apuesta por el avance tecnológico y de desarrollo, tanto de productos como de procesos, invirtiendo una media anual del dos por ciento de su volumen de negocio.