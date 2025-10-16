La directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, Ana María López, imparte la conferencia de apertura del Foro de Empresarios del curso 2025-2026 con el título ‘El caso Ilunion, una forma diferente de hacer empresa’.

López de San Román defiende el modelo de Ilunion por garantizar el equilibrio entre beneficio y rentabilidad social

ICAL

La directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas de Ilunion, Ana María López de San Román, aseguró hoy que este grupo empresarial es un “modelo único en el mundo” que ha sido capaz de demostrar que es posible el equilibrio entre la rentabilidad económica y la social.

López de San Román, que esta tarde impartió la conferencia de apertura del curso del Foro de Empresarios de Castilla y León y Fundación Schola, con el título ‘El caso Ilunion, una forma diferente de hacer empresa’, aseguró en declaraciones a Ical que esta “singular” empresa tiene el propósito de “construir un mundo mejor con todos incluidos.

Ilunion es la tercera área ejecutiva de Grupo Social ONCE, el tercer empleador de España, y la empresa está formada por 45.000 empleados, de los que el 40 por ciento de tiene algún tipo de discapacidad. Pero además, otro 17 por ciento pertenece a otros colectivos vulnerables. Con estos datos, destacó que es claro que “la razón de ser de Illunion es crear oportunidades de empleo, de empleo de calidad para personas con discapacidad y para otros colectivos vulnerables”.

A su vez, destacó que Ilunión cuenta con numerosas líneas de negocio distintas como empresas de mantenimiento, jardinería, seguridad, ‘contact center’, residencias de ancianos, consultoría…, entre otras, así como 32 hoteles repartidos por toda España. “Somos ya un gran grupo en España con un modelo de negocio muy claro y al que cada año nos visitan cientos de empresas y de universidades, ya que somos referentes a nivel mundial en un modelo singular que trata de equilibrar la rentabilidad económica con la rentabilidad social y demostrar que es posible”.

Esta vallisoletana, doctora en Filosofía por la UVa, explicó que la estrategia de Ilunion se basa en cuatro pilares estratégicos: las personas, “siempre la persona en el centro”, la transformación, la excelencia y la sostenibilidad, definida desde la ética.

Además, también destacó que Ilunion tiene en Castilla y León varias de líneas de negocios y se refirió a las lavanderías industriales de Valladolid, Segovia y León, la planta de reciclados de La Bañeza (León), así como la gestión del servicio 1-1-2 de Castilla y León. En total, en la Comunidad son 1.832 los empleos que genera el grupo empresarial. “Tenemos una grandísima presencia en Castilla y León y el objetivo es acercar cada vez a la sociedad y al tejido productivo nuestro modelo y demostrar que las empresas pueden ser inclusivas y puede realmente hacer que todas las personas sean valoradas y reconocidas, que tengan oportunidades de empleo y de vida, porque realmente nosotros sabemos que el empleo es la manera al final de poder tener una vida digna”.

Al mismo tiempo, explicó que cada vez son más las empresas y proveedores, tanto en Valladolid, como en Castilla y León y en el resto de España, que “comparten nuestro propósito, que son nuestros aliados en este camino y que quieren formar parte de Ilunion por ser una empresa diferente”.

En este sentido, López de San Román indicó que aunque cada vez son más las empresas que quieren seguir los pasos de Ilunion, reconoció que aún queda mucho trabajo por hacer, ya que hay empresas que para cumplir con la ley el porcentaje de personas con discapacidad es mínimo. “Todavía hay muchas empresas que no se animan a dar este paso”, apuntó.

De cara al futuro, recalcó que el reto es seguir creciendo y seguir concienciando a la sociedad y a las empresas de que el modelo de Ilunion es viable. “Para nosotros la clave es ser un modelo de empresa inclusiva, sostenible, humanista y que no pierde de vista la ética”, afirmó.

Por otra parte, reconoció la colaboración de las administraciones públicas y recalcó que un propósito como el “nuestro es imposible lograrlo solos”. Así, indicó que tanto desde la administración, como desde el tejido empresarial, cada vez hay más interés por saber cómo se trabaja en Ilunion.

Por último, explicó que Ilunion celebra ahora su décimo aniversario y durante estos diez años el crecimiento ha sido absolutamente exponencial y ahora ya se están dando los primeros pasos de internacionalización, con proyectos en Portugal, con un hotel y una lavandería, y en Colombia, donde “tenemos que cambiar muchos modelos, ya que hasta hace poco había una ley que prohibía despedir a las personas con discapacidad”.