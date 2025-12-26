Los programas de formación y empleo dispondrán en 2026 de 48 millones y facilitarán 2.800 contratos

ICAL

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, anunció hoy en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo la resolución definitiva de los programas mixtos de empleo y formación que se desarrollarán el próximo ejercicio en Castilla y León y que contarán con una inversión “récord” de 48 millones de euros para la contratación de más de 2.800 personas desempleadas a través de 242 programas.

García explicó que la cuantía, que se trata de la “más elevada de la historia del programa”, se alcanza tras una ampliación presupuestaria de diez millones de euros destinada a cubrir todas las solicitudes que cumplían con los requisitos de la convocatoria, lo que supone un incremento del 26 por ciento respecto a la última edición.

Los proyectos programados tendrán un “gran impacto” en el empleo y la dinamización local, ya que permitirán la contratación de más de 2.800 personas en situación de desempleo en toda Castilla y León. De ellas, 2.313 serán alumnos trabajadores que compatibilizarán formación y empleo renumerado para ejecutar los 242 programas previstos. A esta cifra se sumarán otras dos personas por proyecto, que asumirán las labores de formación, monitorización y gestión.

Del total de programas, 207 están promovidos por entidades locales, con una inversión cercana a los 40 millones de euros. Los 35 restantes serán gestionados por entidades sin ánimo de lucro, la mayoría pertenecientes al Tercer Sector, que desarrollarán iniciativas de carácter social y asistencial.

En el conjunto de la Comunidad, León será la provincia que cuente con un mayor número de programas, “consolidando su liderazgo y su interés por este tipo de iniciativas de empleo”, con un total de 47 proyectos. La inversión de la Junta en la provincia superará los diez millones de euros y las 500 contrataciones, con 492 trabajadores que participarán en las acciones de formación y empleo, a los que habrá que sumar el personal de formación y gestión asociado.

De los 47 proyectos, 39 están promovidos por entidades locales, la mayoría con actuaciones en el ámbito rural, incluyendo iniciativas de ayuntamientos, Diputación provincial y Consejo Comarcal del Bierzo. Los otros ocho programas se gestionarán por entidades sin ánimo de lucro como Asprona Bierzo, Alzheimer León o la Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo.

Formación completa y trabajo efectivo

La consejera de Industria, Comercio y Empleo remarcó que “con este esfuerzo económico, que se ha ido incrementando de forma sostenida en los últimos años”, la Junta de Castilla y León “consolida” los programas mixtos de formación y empleo como “un instrumento clave de las políticas activas de empleo y de cohesión social y territorial”.

En este sentido, subrayó que el programa permite “generar empleo y actividad económica, impulsar las oportunidades de futuro de las personas más vulnerables y mejorar la calidad de vida y los servicios en el territorio”.

Así, los programas mixtos de empleo y formación permiten ofrecer una “completa formación” a personas en situación de desempleo y con dificultades de inserción laboral para el desarrollo de actividades que tienen una “amplia demanda de trabajo”, al tiempo que facilitan a estas personas un trabajo “efectivo y remunerado”, garantizando sus ingresos desde el primer día y durante todo el periodo de duración del programa.

También, permiten la realización trabajos en beneficio del tejido local mediante obras o la prestación de servicios de interés general o social, que “contribuyen a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, dotando a los ayuntamientos de recurso para “transformar y mejorar el entorno” mediante actuaciones encaminadas al acondicionamiento de espacios públicos, la recuperación del patrimonio, el aprovechamiento de recursos locales o la prestación de servicios.

“Este modelo dual de formación y empleo, en estrecha colaboración con las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro, ha demostrado ser altamente eficaz en la mejora de la empleabilidad de los participantes, logrando un porcentaje de inserción laboral posterior superior al 50 por ciento y alcanzando el 90 por ciento en algunas de sus modalidades formativas”, afirmó la Leticia García.

Villafranca del Bierzo

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, facilitó hoy estos datos durante su visita a Villafranca del Bierzo, donde conoció los espacios verdes que fueron objeto de recuperación y acondicionamiento a través de las labores llevadas a cabo por los trabajadores del último programa mixto Ancares XIII. Esta actuación tendrá continuidad a lo largo del 2026 con un nuevo programa mixto que se centrará en labores de desbroces forestales, acondicionamiento de áreas recreativas y trabajos de jardinería, con una subvención de 235.302 euros.

Durante la visita, la titular de la Consejería, acompañada del alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, destacó el “importante papel” de la colaboración institucional en el desarrollo de las políticas activas de empleo y subrayó el “compromiso” del Gobierno autonómico con el municipalismo.

Un compromiso que, según destacó, se refleja también en el impulso que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha dado en el último año a los planes locales de empleo, “incrementando su dotación económica y adecuando sus condiciones a las necesidades municipales”.

García también visitó el Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Monasterio de San Nicolás, donde actualmente prestan servicios trabajadores contratados a través del Planiel, uno de los programas de empleo local puesto en marcha este año por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl). Esta línea de ayudas financia en Villafranca los contratos de cuatro trabajadores que se encargan del acondicionamiento y limpieza de espacios públicos, la gestión de la oficina de turismo y la apertura de monumentos y museos.

Durante este ejercicio, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo dio empleo a un total de 14 trabajadores a través de los programas financiados por el Ecyl, con una aportación económica de 235.302 euros por parte de la Junta.