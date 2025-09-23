Mañueco cree que la «negligencia» de las pulseras es un ejemplo de cómo gobiernan los socialistas

ICAL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo hoy que la la «incompetencia, mentira y negligencia» de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidenta del PSOE de Castilla y León, con las pulseras telemáticas de control de medias de orden de alojamiento en casos de violencia de género, anticipa cómo gobernarían los socialistas la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la protección de las mujeres de la Comunidad.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, la portavoz socialista Patricia Gómez pidió una valoración al presidente de la ‘trama eólica’, cuyo juicio arrancó la semana pasada en la Audiencia Provincial de Valladolid, a lo que Fernández Mañueco le espetó que tiene “plena confianza” en la justicia y en los jueces y defendió su “máximo respeto” al proceso. “Son ustedes los que no confía en la justicia, son ustedes los que no confían en los jueces y no respetan los procesos”, dijo para censurar que les ataquen.

“La verdad sale a la luz”, le advirtió la portavoz socialista quien aseguró que el “legado” que dejará Fernández Mañueco, tras 38 años de “régimen” del Partido Popular en Castilla y León, será “corrupción, incompetencia, cobardía y soberbia». «Los castellanos y leoneses se merecen algo mucho mejor que usted y el 15 de marzo (de 2026) lo van a tener», sentenció Patricia Gómez quien aprovechó su turno para guardar un minuto de silencia en recuerdo de las víctimas del “genocidio” de Israel en Gaza.

Sin embargo, el presidente de la Junta optó por centrarse en la “actualidad” y en lo que “preocupa a la gente” en su vida cotidiana, como es el escandalo por los fallos de las pulseras antimaltrato, que además recordó se une a que en el pasado liberaron a “centenares” de agresores sexuales. Ahora, añadió, se ha conocido que compraron dispositivos que no funcionan y no protegen a las víctimas. Por ello, instó a los socialistas que pregunten a Redondo, de Valladolid, por cuántas mujeres han estado “desprotegidas” en la Comunidad.

Fernández Mañueco afeó a la socialista que hablen de un asunto de hace “casi 20 años” y destacó que ni él, ni ningún miembro del Gobierno autonómico, tiene “nada que ver en este asunto”. “No tengo nada más que decir”, afirmó el presidente tras reiterar su confianza y respeto en la justicia. “Paren ya extender la tinta del calamar para ocultar corrupción que rodea a Sánchez en el Gobierno, en el partido y en su entorno familiar”, dijo sobre la apertura de juicio oral contra su hermano (David Sánchez).

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista rebatió al presidente sus palabras ya que aseguró se escudaba en el respeto a la justicia para “no dar la cara” y “permanecer escondido”, ya que señaló “calla porque tiene mucho que ocultar. Además, señaló que cuando se produjo la “mayor trama de corrupción”, la vinculada al cobro de mordidas por la autorización de parques eólicos, Fernández Mañueco era consejero de la Presidencia o de Interior y Justicia.

“¿Dónde estaba usted?”, le preguntó Patricia Gómez para añadir que además Fernández Mañueco era además el secretario general del PP de Castilla y León y presidente del Comité de Ética y Garantías. Entonces, recordó, todos los casos de corrupción se saldaron con 50 dirigentes del PP en prisión, por lo que aludió a su responsabilidad “in vigilando”. A todo ello unió que el envío al banquillo de los acusados de la pareja de la “lideresa” Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De esta forma, aseguró que si de algo puede presumir el PP es de la “corrupción” que “rebosa por los cuatro lados”.